Зеленский: Если Украина не может быть в НАТО во время войны, мы бы хотели иметь гарантии безопасности на этом пути

Об этом 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.
"Что касается саммита НАТО в Вильнюсе. Да, нас пригласили, но мы бы хотели, чтобы были какие-то соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть в наших отношениях с НАТО", – сказал Зеленский.
Президент выразил благодарность всем странам – членам НАТО, "которые поддерживают Украину на поле боя".
"Кроме того, нам нужны стратегические гарантии безопасности... И даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы бы хотели иметь соответствующие гарантии безопасности на этом пути, пока мы еще не в НАТО. И именно соответствующих встречных шагов со стороны государств – членов НАТО, встречных к Украине, к гарантиям ее безопасности, мы и ожидаем на этом вильнюсском саммите", – отметил Зеленский.
Украина "будет… работать над этим", резюмировал президент.
Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Вильнюсе (Литва).
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, –Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.