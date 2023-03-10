Зеленский: Если Украина не может быть в НАТО во время войны, мы бы хотели иметь гарантии безопасности на этом пути

Об этом 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Что касается саммита НАТО в Вильнюсе. Да, нас пригласили, но мы бы хотели, чтобы были какие-то соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть в наших отношениях с НАТО", – сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность всем странам – членам НАТО, "которые поддерживают Украину на поле боя".

"Кроме того, нам нужны стратегические гарантии безопасности... И даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы бы хотели иметь соответствующие гарантии безопасности на этом пути, пока мы еще не в НАТО. И именно соответствующих встречных шагов со стороны государств – членов НАТО, встречных к Украине, к гарантиям ее безопасности, мы и ожидаем на этом вильнюсском саммите", – отметил Зеленский.

Украина "будет… работать над этим", резюмировал президент.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Вильнюсе (Литва).