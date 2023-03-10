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Зеленский: Если Украина не может быть в НАТО во время войны, мы бы хотели иметь гарантии безопасности на этом пути

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Зеленский выразил благодарность всем странам членам НАТО, которые "поддерживают Украину на поле боя"
Зеленский выразил благодарность всем странам – членам НАТО, которые "поддерживают Украину на поле боя"
Фото: president.gov.ua

Украина хотела бы иметь гарантии безопасности со стороны стран – членов НАТО, пока она движется по пути вступления в Североатлантический альянс.

Об этом 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Что касается саммита НАТО в Вильнюсе. Да, нас пригласили, но мы бы хотели, чтобы были какие-то соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть в наших отношениях с НАТО", – сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность всем странам – членам НАТО, "которые поддерживают Украину на поле боя".

"Кроме того, нам нужны стратегические гарантии безопасности... И даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы бы хотели иметь соответствующие гарантии безопасности на этом пути, пока мы еще не в НАТО. И именно соответствующих встречных шагов со стороны государств – членов НАТО, встречных к Украине, к гарантиям ее безопасности, мы и ожидаем на этом вильнюсском саммите", – отметил Зеленский.

Украина "будет… работать над этим", резюмировал президент.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Вильнюсе (Литва).

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/759871688834481/

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, –Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Теги: Украина, НАТО, Финляндия, переговоры, Вильнюс, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, пресс-конференция, премьер-министр, саммит НАТО, вступ, встреча, членство, Санна Марин
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