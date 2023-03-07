"Путин ускорил почти все, что он пытался предотвратить". В Госдепе заявили, что НАТО расширился в результате российской агрессии

По его словам, Североатлантический альянс остается оборонительным союзом в чистом виде, на котором лежит обязанность предпринять "разумные шаги в ответ на то, что они видят в действиях самой России".

"Президент [России Владимир] Путин не только много сделал для объединения НАТО – теперь НАТО сильнее, целеустремленнее, решительнее, но и в более широком смысле, он ускорил почти все процессы, которые пытался предотвратить", – сказал Прайс.

Отвечая на вопрос о манипуляциях политиков РФ, которые заявляют, что Москва "была спровоцирована" возможным нападением Украины, спикер Госдепа отметил, что задачей всех стран НАТО является борьба с российской пропагандой.

"Это задача, которая у нас есть, у НАТО: наши союзники и партнеры в самом широком смысле должны бороться с дезинформацией", – добавил он.