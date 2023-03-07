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"Путин ускорил почти все, что он пытался предотвратить". В Госдепе заявили, что НАТО расширился в результате российской агрессии

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НАТО реагирует на угрозу от России Прайс
НАТО реагирует на угрозу от России – Прайс
Фото: U.S. Department of State / Facebook

Зона влияния НАТО расширилась из-за вторжения России в Украину. Об этом спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге 6 марта, запись опубликована на сайте ведомства.

По его словам, Североатлантический альянс остается оборонительным союзом в чистом виде, на котором лежит обязанность предпринять "разумные шаги в ответ на то, что они видят в действиях самой России".

"Президент [России Владимир] Путин не только много сделал для объединения НАТО – теперь НАТО сильнее, целеустремленнее, решительнее, но и в более широком смысле, он ускорил почти все процессы, которые пытался предотвратить", – сказал Прайс.

Отвечая на вопрос о манипуляциях политиков РФ, которые заявляют, что Москва "была спровоцирована" возможным нападением Украины, спикер Госдепа отметил, что задачей всех стран НАТО является борьба с российской пропагандой.

"Это задача, которая у нас есть, у НАТО: наши союзники и партнеры в самом широком смысле должны бороться с дезинформацией", – добавил он.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованным 21 февраля, 86% жителей Украины поддерживают вход страны в НАТО.

18 мая 2022 года Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в Альянс. 28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Госдепартамент США, российская агрессия, война России против Украины, дезинформация, Нед Прайс
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