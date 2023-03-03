Шмыгаль о будущем саммите НАТО: Нам уже мало "открытых дверей", мы де-факто уже в НАТО. Ожидаем конкретики

"Мы активно готовимся к саммиту в Вильнюсе. Ожидаем и делаем все, чтобы на этом саммите были важные объявления. Нам уже мало "открытых дверей". Эта фраза звучит для Украины многие годы. Конечно, мы хотим и ожидаем от наших партнеров конкретики", – сказал глава правительства.

По его словам, с Верховной Радой уже ведется работа по стандартизации Украины с НАТО.

"Наши военные сегодня воюют на технике НАТО, наши вооруженные силы пользуются стандартами НАТО, то есть в принципе мы де-факто уже в НАТО. Многие страны вступают в НАТО, чтобы иметь [американский зенитный ракетный комплекс] Patriot, [немецкий танк] Leopard. Сегодня Украина уже в НАТО в этом плане, остается политическое решение наших партнеров, и мы делаем все для того, чтобы на этом саммите действительно эти решения прозвучали", – объяснил Шмыгаль.