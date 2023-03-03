Шмыгаль о будущем саммите НАТО: Нам уже мало "открытых дверей", мы де-факто уже в НАТО. Ожидаем конкретики

"Мы активно готовимся к саммиту в Вильнюсе. Ожидаем и делаем все, чтобы на этом саммите были важные объявления. Нам уже мало "открытых дверей". Эта фраза звучит для Украины многие годы. Конечно, мы хотим и ожидаем от наших партнеров конкретики", – сказал глава правительства.
По его словам, с Верховной Радой уже ведется работа по стандартизации Украины с НАТО.
"Наши военные сегодня воюют на технике НАТО, наши вооруженные силы пользуются стандартами НАТО, то есть в принципе мы де-факто уже в НАТО. Многие страны вступают в НАТО, чтобы иметь [американский зенитный ракетный комплекс] Patriot, [немецкий танк] Leopard. Сегодня Украина уже в НАТО в этом плане, остается политическое решение наших партнеров, и мы делаем все для того, чтобы на этом саммите действительно эти решения прозвучали", – объяснил Шмыгаль.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в Евросоюз и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил 30 сентября, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
22 февраля 2023 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в ЕС.