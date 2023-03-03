ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль о будущем саммите НАТО: Нам уже мало "открытых дверей", мы де-факто уже в НАТО. Ожидаем конкретики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стремление к членству в НАТО прописано в Конституции Украины
Стремление к членству в НАТО прописано в Конституции Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украина активно готовится к саммиту НАТО, который намечен на 11–12 июля в Вильнюсе (Литва). Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции 3 марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы активно готовимся к саммиту в Вильнюсе. Ожидаем и делаем все, чтобы на этом саммите были важные объявления. Нам уже мало "открытых дверей". Эта фраза звучит для Украины многие годы. Конечно, мы хотим и ожидаем от наших партнеров конкретики", – сказал глава правительства.

По его словам, с Верховной Радой уже ведется работа по стандартизации Украины с НАТО.

"Наши военные сегодня воюют на технике НАТО, наши вооруженные силы пользуются стандартами НАТО, то есть в принципе мы де-факто уже в НАТО. Многие страны вступают в НАТО, чтобы иметь [американский зенитный ракетный комплекс] Patriot, [немецкий танк] Leopard. Сегодня Украина уже в НАТО в этом плане, остается политическое решение наших партнеров, и мы делаем все для того, чтобы на этом саммите действительно эти решения прозвучали", – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в Евросоюз и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил 30 сентября, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

22 февраля 2023 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в ЕС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, НАТО, Вильнюс, саммит, саммит НАТО, Денис Шмыгаль, членство, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
Галина ГРИШИНА
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
Галина ГРИШИНА
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
Галина ГРИШИНА
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Галина ГРИШИНА
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Галина ГРИШИНА
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили (157522)
2
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (64363)
3
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (38284)
4
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (24663)
5
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами (22096)
6
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (18517)
7
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие (17707)
8
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны (16564)
 
 
 
 