Единственная альтернатива членства Украины в НАТО – ядерный статус – глава МИД Эстонии

Рейнсалу считает, что НАТО не может откинуть амбиции Украины стать членом блока, когда есть угроза со стороны РФ. Он уточнил, что Альянс не должен отказаться от Украины даже в "обмен на мир" с Россией.
"Если мы скажем, что не видим Украину членом НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или прогнозируем, что Россия снова нападет, тогда страны Альянса будут втянуты в мировую войну или по крайней мере в войну за европейский континент. Это уже признание того, что широкомасштабная война повторится", – сказал он.
Почти 30 лет назад Украина отказалась от ядерного арсенала. Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.