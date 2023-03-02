ГОРДОН
 
 
МИР

Единственная альтернатива членства Украины в НАТО – ядерный статус – глава МИД Эстонии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
НАТО не должен отказаться от Украины даже в "обмен на мир" с Россией, заявил Рейнсалу
НАТО не должен отказаться от Украины даже в "обмен на мир" с Россией, заявил Рейнсалу
Фото: EPA

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что если Украина не станет членом НАТО, это затянет ее в "серую зону", где единственным средством сдерживания дальнейшей агрессии со стороны России будет ядерное оружие. Об этом он сказал в интервью Newsweek, опубликованном 2 марта.

Рейнсалу считает, что НАТО не может откинуть амбиции Украины стать членом блока, когда есть угроза со стороны РФ. Он уточнил, что Альянс не должен отказаться от Украины даже в "обмен на мир" с Россией.

"Если мы скажем, что не видим Украину членом НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или прогнозируем, что Россия снова нападет, тогда страны Альянса будут втянуты в мировую войну или по крайней мере в войну за европейский континент. Это уже признание того, что широкомасштабная война повторится", – сказал он.

Контекст:

Почти 30 лет назад Украина отказалась от ядерного арсенала. Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, Эстония, ядерное оружие, война, агрессия, нападение, МИД Эстонии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
Галина ГРИШИНА
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Галина ГРИШИНА
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
Галина ГРИШИНА
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
Галина ГРИШИНА
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Галина ГРИШИНА
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Галина ГРИШИНА
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (63033)
2
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (55599)
3
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (52037)
4
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (31871)
5
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день (24286)
6
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео (21841)
7
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (20234)
8
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя (18864)
 
 
 
 