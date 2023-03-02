Единственная альтернатива членства Украины в НАТО – ядерный статус – глава МИД Эстонии

НАТО не должен отказаться от Украины даже в "обмен на мир" с Россией, заявил Рейнсалу Фото: EPA

Рейнсалу считает, что НАТО не может откинуть амбиции Украины стать членом блока, когда есть угроза со стороны РФ. Он уточнил, что Альянс не должен отказаться от Украины даже в "обмен на мир" с Россией.

"Если мы скажем, что не видим Украину членом НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или прогнозируем, что Россия снова нападет, тогда страны Альянса будут втянуты в мировую войну или по крайней мере в войну за европейский континент. Это уже признание того, что широкомасштабная война повторится", – сказал он.