Заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО "главный приоритет" – Столтенберг

"Настало время ратифицировать и полностью приветствовать как Финляндию, так и Швецию в качестве членов... Немыслимо, чтобы существовала какая-либо угроза Финляндии или Швеции без реакции НАТО", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что у Финляндии и Швеции "самый быстрый процесс вступления в НАТО в современной истории". Обе страны подали заявку на членство в мае прошлого года.

На данный момент 28 из 30 союзников ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Еще не сделали это Венгрия и Турция.

По словам Столтенберга, венгерский парламент дал понять, что они начнут обсуждение в течение "нескольких дней".

"Когда дело доходит до Турции, они выражают некоторую озабоченность в основном по поводу Швеции. Мое сообщение состоит в том, что и Финляндия, и Швеция фактически выполнили то, о чем они договорились в трехстороннем соглашении... Пришло время ратифицировать [вступление Швеции и Финляндии в блок] как в Будапеште, так и в Анкаре. Мы продолжим тесный диалог с Турцией , потому что важно завершить это как можно скорее", – добавил Столтенберг.

Премьер Финляндии добавила, ее страна хочет в НАТО, потому что это та черта, которую "не переступит Россия".

"Это был вопрос, который стал перед нами, когда Россия вторглась в Украину. Мы рады, что нам удалось тесно поработать со Швецией во время процесса [вступления в Альянс]. Это наш интерес, а также интерес НАТО – усилить защиту", – сказал Морин.