Заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО "главный приоритет" – Столтенберг

"Настало время ратифицировать и полностью приветствовать как Финляндию, так и Швецию в качестве членов... Немыслимо, чтобы существовала какая-либо угроза Финляндии или Швеции без реакции НАТО", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что у Финляндии и Швеции "самый быстрый процесс вступления в НАТО в современной истории". Обе страны подали заявку на членство в мае прошлого года.
На данный момент 28 из 30 союзников ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Еще не сделали это Венгрия и Турция.
По словам Столтенберга, венгерский парламент дал понять, что они начнут обсуждение в течение "нескольких дней".
"Когда дело доходит до Турции, они выражают некоторую озабоченность в основном по поводу Швеции. Мое сообщение состоит в том, что и Финляндия, и Швеция фактически выполнили то, о чем они договорились в трехстороннем соглашении... Пришло время ратифицировать [вступление Швеции и Финляндии в блок] как в Будапеште, так и в Анкаре. Мы продолжим тесный диалог с Турцией , потому что важно завершить это как можно скорее", – добавил Столтенберг.
Премьер Финляндии добавила, ее страна хочет в НАТО, потому что это та черта, которую "не переступит Россия".
"Это был вопрос, который стал перед нами, когда Россия вторглась в Украину. Мы рады, что нам удалось тесно поработать со Швецией во время процесса [вступления в Альянс]. Это наш интерес, а также интерес НАТО – усилить защиту", – сказал Морин.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
Ситуация обострилась после того, как 21 января 2023 года возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".
После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".