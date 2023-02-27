Турция анонсировала встречу, на которой будет обсуждаться членство Швеции и Финляндии в НАТО

"Было две встречи, третью мы перенесли после акции сожжения Корана. Полезно было бы провести третью встречу в Брюсселе. Она состоится 9 марта, пусть они четко видят, что Швеция не выполнила своих обязательств", – сказал турецкий министр.

Он отметил, что Турция по-прежнему не готова одобрить присоединение Швеции к Альянсу.

"Есть обязательства по членству в НАТО, мы не можем сказать "да" членству Швеции, не увидев этих шагов… Позиция Турции очень четкая. Терроризм является одной из двух угроз НАТО. Это есть во всех документах НАТО. Мы с самого начала говорили, что наши беспокойства по поводу терроризма должны быть удовлетворены", – подчеркнул Чавушоглу.

Он также добавил, что перспективы членства Швеции и Финляндии стоит расценивать отдельно, поскольку Турция более позитивно подходит к вопросу вступления в НАТО Финляндии.