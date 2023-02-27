Турция анонсировала встречу, на которой будет обсуждаться членство Швеции и Финляндии в НАТО

"Было две встречи, третью мы перенесли после акции сожжения Корана. Полезно было бы провести третью встречу в Брюсселе. Она состоится 9 марта, пусть они четко видят, что Швеция не выполнила своих обязательств", – сказал турецкий министр.
Он отметил, что Турция по-прежнему не готова одобрить присоединение Швеции к Альянсу.
"Есть обязательства по членству в НАТО, мы не можем сказать "да" членству Швеции, не увидев этих шагов… Позиция Турции очень четкая. Терроризм является одной из двух угроз НАТО. Это есть во всех документах НАТО. Мы с самого начала говорили, что наши беспокойства по поводу терроризма должны быть удовлетворены", – подчеркнул Чавушоглу.
Он также добавил, что перспективы членства Швеции и Финляндии стоит расценивать отдельно, поскольку Турция более позитивно подходит к вопросу вступления в НАТО Финляндии.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
Ситуация обострилась после того, как 21 января 2023 года возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".
После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".
18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола сказал, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку.