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"Швеция будет шокирована". Эрдоган заявил, что Турция может одобрить вступление Финляндии в НАТО

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Эрдоган: Финляндия не должна совершать такой же ошибки, как Швеция
Эрдоган: Финляндия не должна совершать такой же ошибки, как Швеция
Фото: ЕРА

Турция может одобрить вступление Финляндии в НАТО без Швеции. Об этом 29 января в ходе общения со студентами заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает "Укринформ".

"Мы можем послать Финляндии другое сообщение, и Швеция будет шокирована, когда его увидит. Но Финляндия не должна совершать такой же ошибки, как Швеция", – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция уже не та страна, какой была 20–40 лет назад, и поэтому с ней нужно считаться.

Эрдоган также отметил, что Анкара передала Стокгольму перечень членов Рабочей партии Курдистана, которые якобы скрываются на территории Швеции.

"Мы предоставили Швеции список из 120 человек и сказали им выдать этих террористов в своей стране. Если вы не выдадите их, извините", – резюмировал президент Турции.

21 января в Стокгольме прошли протесты против вступления Швеции в НАТО, а также в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".

Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.

Эрдоган заявил, что его страна не намерена оказывать Швеции какую-либо поддержку в вопросе ее вступления в НАТО из-за инцидента с сожжением Корана.

После инцидента в Стокгольме Финляндия допустила вступление в НАТО отдельно от Швеции, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, вариант, при котором заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО будут рассмотрены без привязки друг к другу, возможен, если "заявка Швеции будет долго не рассматриваться".

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября 2022 года. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, Финляндия, переговоры, членство
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