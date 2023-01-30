"Швеция будет шокирована". Эрдоган заявил, что Турция может одобрить вступление Финляндии в НАТО

Эрдоган: Финляндия не должна совершать такой же ошибки, как Швеция Фото: ЕРА

"Мы можем послать Финляндии другое сообщение, и Швеция будет шокирована, когда его увидит. Но Финляндия не должна совершать такой же ошибки, как Швеция", – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция уже не та страна, какой была 20–40 лет назад, и поэтому с ней нужно считаться.

Эрдоган также отметил, что Анкара передала Стокгольму перечень членов Рабочей партии Курдистана, которые якобы скрываются на территории Швеции.

"Мы предоставили Швеции список из 120 человек и сказали им выдать этих террористов в своей стране. Если вы не выдадите их, извините", – резюмировал президент Турции.

21 января в Стокгольме прошли протесты против вступления Швеции в НАТО, а также в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".

Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.

Эрдоган заявил, что его страна не намерена оказывать Швеции какую-либо поддержку в вопросе ее вступления в НАТО из-за инцидента с сожжением Корана.

После инцидента в Стокгольме Финляндия допустила вступление в НАТО отдельно от Швеции, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, вариант, при котором заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО будут рассмотрены без привязки друг к другу, возможен, если "заявка Швеции будет долго не рассматриваться".