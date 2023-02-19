Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции – министр обороны

По его словам, Финляндия предпочла бы присоединиться к Альянсу вместе со Швецией, однако не будет откладывать вопрос членства, если Турция не одобрит шведскую заявку.

"Нет-нет. Тогда мы присоединимся", – сказал Савола.

В то же время он подчеркнул, что Швеция является ближайшим партнером Финляндии.

"Почти каждую неделю наши силы обороны проводят совместные учения и так далее. Это очень глубокое сотрудничество, и мы также полностью доверяем друг другу. Но сейчас это [ратификация] находится в руках Турции", – добавил финский министр.

В АР отметили, что другие финские чиновники, которые принимали участие в мероприятиях конференции, выразили схожие мнения по поводу вступления их страны в НАТО.