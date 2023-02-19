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Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции – министр обороны

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Савола подчеркнул, что Швеция является ближайшим партнером Финляндии
Савола подчеркнул, что Швеция является ближайшим партнером Финляндии
Фото: ЕРА

Финляндия вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку. Об этом 18 февраля в комментарии AP в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

По его словам, Финляндия предпочла бы присоединиться к Альянсу вместе со Швецией, однако не будет откладывать вопрос членства, если Турция не одобрит шведскую заявку.

"Нет-нет. Тогда мы присоединимся", – сказал Савола.

В то же время он подчеркнул, что Швеция является ближайшим партнером Финляндии.

"Почти каждую неделю наши силы обороны проводят совместные учения и так далее. Это очень глубокое сотрудничество, и мы также полностью доверяем друг другу. Но сейчас это [ратификация] находится в руках Турции", – добавил финский министр.

В АР отметили, что другие финские чиновники, которые принимали участие в мероприятиях конференции, выразили схожие мнения по поводу вступления их страны в НАТО.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Ситуация обострилась после того, как 21 января 2023 года возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Турция, НАТО, Швеция, Финляндия, членство
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