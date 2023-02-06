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Власти Финляндии обсуждают вопрос вступления в НАТО отдельно от Швеции – СМИ

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По данным СМИ, власти Финляндии последнюю неделю обсуждали возможность вступления в НАТО отдельно от Швеции
По данным СМИ, власти Финляндии последнюю неделю обсуждали возможность вступления в НАТО отдельно от Швеции
Фото: depositphotos.com

Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция и Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в Альянс. Об этом 6 февраля сообщило финское издание Iltalehti, ссылаясь на источники в сфере внешней политики и безопасности.

По данным источников, лидеры партий, руководство государства и другие ключевые политики обсуждали этот вопрос на протяжении последней недели.

"Надо признать факты: мы – пограничный сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего", – подчеркивает один из собеседников издания.

Источники сообщают, что финские переговорщики договорились с Турцией о ратификации еще до Рождества. В Турции заверили, что у них нет проблем с принятием Финляндии в члены НАТО, добавили собеседники газеты.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Ситуация обострилась после того, как 21 января 2023 года возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, НАТО, Швеция, Венгрия, Финляндия, переговоры, Будапешт, Стокгольм, политика, Анкара, ратификация, вступ, членство
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