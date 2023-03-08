Генсек НАТО: Нам нужно обеспечить, чтобы Украина получила боеприпасы для защиты от военной агрессии России

Об этом 8 марта на брифинге перед встречей министров обороны стран Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует сайт Североатлантического союза.

"То есть она является битвой логистики. Речь идет… о доставке боеприпасов, топлива на передовую, к солдатам. Это было ясно прошлой осенью, и именно по этой причине НАТО активизировал свои усилия по работе с промышленностью и наращиванию производства, а также по этой причине мы начали работу по разработке новых требований к запасам в рамках процесса оборонного планирования НАТО", – рассказал Столтенберг.

По его словам, союзники по НАТО уже подписали контракты, которые позволили увеличить производство боеприпасов.

"Это хорошо... но существует огромный спрос. Нынешние темпы потребления по сравнению с текущими темпами производства боеприпасов не являются устойчивыми. Поэтому нам нужно наращивать производство. Я приветствую активизацию ЕС и активизацию стран НАТО. У нас уже есть совместные проекты с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить больше боеприпасов для артиллерии, больше боеприпасов для систем ПВО, а также улучшить инфраструктуру, складирование боеприпасов, – отметил Столтенберг. – Мы видим, что важные шаги уже предприняты, но нам надо сделать больше, потому что нам нужно обеспечить, чтобы Украина получила боеприпасы, необходимые ей для защиты от военной агрессии России".

НАТО также нужно пополнять собственные запасы, продолжил генсек Альянса, поскольку до сих пор поддержка Украины "в основном исходила от истощения запасов НАТО".