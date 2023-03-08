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Генсек НАТО: Нам нужно обеспечить, чтобы Украина получила боеприпасы для защиты от военной агрессии России

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Союзники по НАТО уже подписали контракты, которые позволили увеличить производство боеприпасов, отметил Столтенберг
Союзники по НАТО уже подписали контракты, которые позволили увеличить производство боеприпасов, отметил Столтенберг
Фото: nato.int

Война, которую 24 февраля прошлого года против Украины начала Россия, теперь идет на истощение.

Об этом 8 марта на брифинге перед встречей министров обороны стран Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует сайт Североатлантического союза.

"То есть она является битвой логистики. Речь идет… о доставке боеприпасов, топлива на передовую, к солдатам. Это было ясно прошлой осенью, и именно по этой причине НАТО активизировал свои усилия по работе с промышленностью и наращиванию производства, а также по этой причине мы начали работу по разработке новых требований к запасам в рамках процесса оборонного планирования НАТО", – рассказал Столтенберг.

По его словам, союзники по НАТО уже подписали контракты, которые позволили увеличить производство боеприпасов.

"Это хорошо... но существует огромный спрос. Нынешние темпы потребления по сравнению с текущими темпами производства боеприпасов не являются устойчивыми. Поэтому нам нужно наращивать производство. Я приветствую активизацию ЕС и активизацию стран НАТО. У нас уже есть совместные проекты с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить больше боеприпасов для артиллерии, больше боеприпасов для систем ПВО, а также улучшить инфраструктуру, складирование боеприпасов, – отметил Столтенберг. – Мы видим, что важные шаги уже предприняты, но нам надо сделать больше, потому что нам нужно обеспечить, чтобы Украина получила боеприпасы, необходимые ей для защиты от военной агрессии России".

НАТО также нужно пополнять собственные запасы, продолжил генсек Альянса, поскольку до сих пор поддержка Украины "в основном исходила от истощения запасов НАТО".

Контекст:

Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

В марте 2022 года Украина активно искала любые виды вооружения, рассказал в интервью, опубликованном 6 марта, глава Минобороны Алексей Резников. По его словам, в настоящий момент есть понимание способностей каждой страны, которая предоставляет помощь. Украине было бы очень тяжело без антикремлевского альянса, который сегодня насчитывает 54 страны, добавил Резников. Он добавил, что у Украины в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами по боеприпасам.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО за последний год предоставили Украине помощи на €150 млрд, из них €65 млрд – военная помощь.

Теги: Россия, Украина, НАТО, промышленность, Йенс Столтенберг, вооружение, агрессия, ПВО, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, расходы, брифинг, топливо, логистика
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