Зеленский: Как нам жить с таким соседом, как Россия? Наша защита – ЕС и НАТО

Зеленский: Как бы сложно ни было, мы будем в ЕС и НАТО Фото: president.gov.ua

Видеозапись мероприятия обнародована на YouTube-канале Офиса президента.

"Как нам жить с таким соседом? Они и будут соседями, никуда не денутся. Кем быть нам? В первую очередь наша защита цивилизационная и защита безопасности – это ЕС и НАТО. Просто мы должны стать и сделать. Мощно. Как бы сложно ни было, мы там будем. Это первая защита. Экономическая и защита безопасности. В этом она будет. Второе – быть страной-победителем. Это важнейшее, я считаю, для Украины. Потому что если мы – страна-победитель, мы – я так считаю – будем в ЕС и НАТО. И мы будем субъектом", – сказал Зеленский.

По словам президента, важно изменить парадигму отношения к Украине в мире.

"Очень важно изменить парадигму, которая была долгие-долгие годы. Что мы своим трудом делаем – мы делаем Украину мощным субъектом в Европе. Для того чтобы все говорили: "Украина – где это, где-то возле России?" Нет. Чтобы все говорили: "Россия – где это? Это где-то возле Украины". Так мы должны работать и построить такое государство", – добавил он.

Глава Европарламента Роберта Метсола, которая вместе с Зеленским общалась со студентами, высказала мнение, что мир возможен только после победы Украины в войне.