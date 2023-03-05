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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Как нам жить с таким соседом, как Россия? Наша защита – ЕС и НАТО

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Зеленский: Как бы сложно ни было, мы будем в ЕС и НАТО
Зеленский: Как бы сложно ни было, мы будем в ЕС и НАТО
Фото: president.gov.ua

Украина должна победить в войне с Россией, это самое важное для страны, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время общения со студентами во Львове, отвечая на вопрос, "как Украине жить с таким соседом, как Россия, дальше" – после войны.

Видеозапись мероприятия обнародована на YouTube-канале Офиса президента. 

"Как нам жить с таким соседом? Они и будут соседями, никуда не денутся. Кем быть нам? В первую очередь наша защита цивилизационная и защита безопасности – это ЕС и НАТО. Просто мы должны стать и сделать. Мощно. Как бы сложно ни было, мы там будем. Это первая защита. Экономическая и защита безопасности. В этом она будет. Второе – быть страной-победителем. Это важнейшее, я считаю, для Украины. Потому что если мы – страна-победитель, мы – я так считаю – будем в ЕС и НАТО. И мы будем субъектом", – сказал Зеленский. 

По словам президента, важно изменить парадигму отношения к Украине в мире. 

"Очень важно изменить парадигму, которая была долгие-долгие годы. Что мы своим трудом делаем – мы делаем Украину мощным субъектом в Европе. Для того чтобы все говорили: "Украина – где это, где-то возле России?" Нет. Чтобы все говорили: "Россия – где это? Это где-то возле Украины". Так мы должны работать и построить такое государство", – добавил он. 

Глава Европарламента Роберта Метсола, которая вместе с Зеленским общалась со студентами, высказала мнение, что мир возможен только после победы Украины в войне

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Сейчас бои ведутся на юге и востоке, РФ сосредоточилась на попытках захватить Донецкую область

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Львов, НАТО, Европарламент, Владимир Зеленский, война России против Украины, ЕС, Роберта Метсола
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