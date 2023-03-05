Зеленский: Как нам жить с таким соседом, как Россия? Наша защита – ЕС и НАТО

Видеозапись мероприятия обнародована на YouTube-канале Офиса президента.
"Как нам жить с таким соседом? Они и будут соседями, никуда не денутся. Кем быть нам? В первую очередь наша защита цивилизационная и защита безопасности – это ЕС и НАТО. Просто мы должны стать и сделать. Мощно. Как бы сложно ни было, мы там будем. Это первая защита. Экономическая и защита безопасности. В этом она будет. Второе – быть страной-победителем. Это важнейшее, я считаю, для Украины. Потому что если мы – страна-победитель, мы – я так считаю – будем в ЕС и НАТО. И мы будем субъектом", – сказал Зеленский.
По словам президента, важно изменить парадигму отношения к Украине в мире.
"Очень важно изменить парадигму, которая была долгие-долгие годы. Что мы своим трудом делаем – мы делаем Украину мощным субъектом в Европе. Для того чтобы все говорили: "Украина – где это, где-то возле России?" Нет. Чтобы все говорили: "Россия – где это? Это где-то возле Украины". Так мы должны работать и построить такое государство", – добавил он.
Глава Европарламента Роберта Метсола, которая вместе с Зеленским общалась со студентами, высказала мнение, что мир возможен только после победы Украины в войне.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Сейчас бои ведутся на юге и востоке, РФ сосредоточилась на попытках захватить Донецкую область.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".