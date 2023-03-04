Сотрудничество Украины и европейских институций в этом году станет более содержательным – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства.
Зеленский рассказал, что встретился сегодня с президентом Европарламента Робертой Метсолой во Львове и вместе с ней пообщался со студентами шести львовских университетов.
"Провел и переговоры с президентом Европейского парламента. Очевидно, что в этом году наше сотрудничество с европейскими институтами будет даже более содержательным, чем в прошлом году. Задача – максимально активно готовить все для членства нашего государства в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против России. И я благодарю госпожу Роберту Метсолу, всех наших друзей в Европе, кто помогает Украине на пути интеграции", – сказал он.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.
По словам Зеленского, Украина выполнила 72% Соглашения об ассоциации с ЕС.