Сотрудничество Украины и европейских институций в этом году станет более содержательным – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства.

Зеленский рассказал, что встретился сегодня с президентом Европарламента Робертой Метсолой во Львове и вместе с ней пообщался со студентами шести львовских университетов.

"Провел и переговоры с президентом Европейского парламента. Очевидно, что в этом году наше сотрудничество с европейскими институтами будет даже более содержательным, чем в прошлом году. Задача – максимально активно готовить все для членства нашего государства в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против России. И я благодарю госпожу Роберту Метсолу, всех наших друзей в Европе, кто помогает Украине на пути интеграции", – сказал он.