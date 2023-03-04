Работа над санкциями против РФ должна продолжаться, все еще есть "пробелы" – глава Европарламента

"Санкции – мы должны идти дальше. У нас все еще есть "пробелы". Мы провели беспрецедентную работу, приняли множество пакетов, но все еще есть "пробелы", которыми злоупотребляют. Мы все еще можем двигаться дальше. Санкции работают", – заявила она.
По ее словам, следующие экспортные и импортные санкции должны касаться, в частности, российских бриллиантов, российских компаний, которые все еще присутствуют на европейском рынке. Также в списки следует включить членов Госдумы, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, заявила она.
"Я думаю, это вопрос времени – когда мы перестанем задавать вопрос: "Сделали ли мы достаточно?" – заявила политик.
Также, по словам Метсолы, "если мы хотим видеть безопасную Европу, у нас должна быть безопасная Европа".
"Когда мы говорим Украина – ЕС, ЕС – Украина, это означает, что переговоры о вступлении должны начаться как можно скорее, надеемся, до конца этого года. Мы впечатлены прогрессом Украины по выполнению семи пунктов рекомендаций Еврокомиссии", – сказала глава Европарламента.
ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
25 февраля 2023 года об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.
Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома". 16 февраля Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что Европейская комиссия передумала налагать ограничения на ядерную отрасль России в 10-м пакете санкций. 20 февраля эту информацию подтвердил Боррель.
Отдельно антироссийские санкции вводит и Украина.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.