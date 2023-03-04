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Работа над санкциями против РФ должна продолжаться, все еще есть "пробелы" – глава Европарламента

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Метсола: Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться как можно скорее
Метсола: Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться как можно скорее
Фото: EPA

Робота над санкциями против России за российскую войну против Украины должна продолжаться. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола 4 марта на брифинге во Львове, пишет "Интерфакс-Украина".

"Санкции – мы должны идти дальше. У нас все еще есть "пробелы". Мы провели беспрецедентную работу, приняли множество пакетов, но все еще есть "пробелы", которыми злоупотребляют. Мы все еще можем двигаться дальше. Санкции работают", – заявила она.

По ее словам, следующие экспортные и импортные санкции должны касаться, в частности, российских бриллиантов, российских компаний, которые все еще присутствуют на европейском рынке. Также в списки следует включить членов Госдумы, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, заявила она.

"Я думаю, это вопрос времени – когда мы перестанем задавать вопрос: "Сделали ли мы достаточно?" – заявила политик.

Также, по словам Метсолы, "если мы хотим видеть безопасную Европу, у нас должна быть безопасная Европа".

"Когда мы говорим Украина – ЕС, ЕС – Украина, это означает, что переговоры о вступлении должны начаться как можно скорее, надеемся, до конца этого года. Мы впечатлены прогрессом Украины по выполнению семи пунктов рекомендаций Еврокомиссии", – сказала глава Европарламента.

Контекст:

ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

25 февраля 2023 года об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.

Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома". 16 февраля Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что Европейская комиссия передумала налагать ограничения на ядерную отрасль России в 10-м пакете санкций. 20 февраля эту информацию подтвердил Боррель.

Отдельно антироссийские санкции вводит и Украина.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, Европарламент, война России против Украины, Евросоюз, Роберта Метсола
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