Работа над санкциями против РФ должна продолжаться, все еще есть "пробелы" – глава Европарламента

Метсола: Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться как можно скорее Фото: EPA

"Санкции – мы должны идти дальше. У нас все еще есть "пробелы". Мы провели беспрецедентную работу, приняли множество пакетов, но все еще есть "пробелы", которыми злоупотребляют. Мы все еще можем двигаться дальше. Санкции работают", – заявила она.

По ее словам, следующие экспортные и импортные санкции должны касаться, в частности, российских бриллиантов, российских компаний, которые все еще присутствуют на европейском рынке. Также в списки следует включить членов Госдумы, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, заявила она.

"Я думаю, это вопрос времени – когда мы перестанем задавать вопрос: "Сделали ли мы достаточно?" – заявила политик.

Также, по словам Метсолы, "если мы хотим видеть безопасную Европу, у нас должна быть безопасная Европа".

"Когда мы говорим Украина – ЕС, ЕС – Украина, это означает, что переговоры о вступлении должны начаться как можно скорее, надеемся, до конца этого года. Мы впечатлены прогрессом Украины по выполнению семи пунктов рекомендаций Еврокомиссии", – сказала глава Европарламента.