В месяц Россия может производить 20 новых и модернизировать до 90 старых танков. Этого не хватает, чтобы заменить уничтоженные – The Economist

Россия способна производить не более 20 новых танков в месяц, подсчитали в The Economist Фото: EPA (архив)

Издание напоминает, что в ходе Второй мировой войны советская армия потеряла 80 тыс. танков, но промышленная мощь Советского Союза позволила ему закончить войну с большим количеством танков, чем у СССР было в ее начале. У современной России ситуация другая: ее промышленность не успевает за потерями, констатирует The Economist.

Сегодняшние танки устроены намного сложнее и дороже, чем в годы Второй мировой войны, поэтому производятся дольше и используются в гораздо меньшем количестве, поясняет издание. Поэтому нарастить производство, как в XX веке, приказав тракторным и железнодорожным заводам перейти на выпуск танков, РФ не может, особенно учитывая необходимость обеспечения боевых машин специализированной электроникой, считает The Economist.

Специализированный танковый завод в РФ, по данным издания, остался только один – "Уралвагонзавод", при этом его технологическое и экономическое состояние оставляет желать лучшего. Ссылаясь на данные российских СМИ, The Economist пишет, что завод способен сейчас выпускать около 20 танков в месяц. В целом потребность российских вооруженных сил в танках превышает производство в 10 раз – такую оценку озвучил изданию неназванный западный чиновник.

Пытаясь удовлетворить спрос, Россия увеличила темпы восстановления старых танков, тысячи которых находятся на хранении. По данным российских СМИ, "Уралвагонзавод" восстанавливает около восьми танков в месяц, а три других бронетанковых завода (The Economist не приводит названия этих предприятий) восстанавливают около 17 танков в месяц каждый. Еще два завода с аналогичной производительностью, по данным издания, должны быть введены в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев.

Таким образом, как подсчитало издание, вскоре Россия сможет "воскрешать" в месяц около 90 танков. С учетом вновь произведенных машин армия РФ будет получать около 110 танков в месяц.

Однако, по данным группы OSINT-расследователей Oryx, которая фиксирует только доказанные с помощью фото- и видеосвидетельств потери техники, каждый месяц в Украине уничтожается около 150 российских танков. Соответственно, покрыть дефицит не получится, пишет The Economist. Ситуация для РФ осложняется тем, что для производства и восстановления бронемашин не хватает деталей, особенно – полупроводников и компьютерных микросхем.

Издание отмечает, что Украина и ее союзники также не имеют возможности быстро производить танки. Единственный в Украине танковый завод под Харьковом был разрушен в начале войны, сообщает The Economist, а в США, которые пообещала отправить в Украину 31 танк M1A2 Abrams, есть один завод, способный производить 15 танков в месяц. Производство в других местах на Западе также идет медленно. Издание уточняет, что в целом атакующие силы используют больше танков, чем обороняющиеся.

The Economist прогнозирует, что по мере того, как война будет продолжаться, российский танковый парк, скорее всего, будет неуклонно сокращаться как в количественном, так и в качественном отношении.