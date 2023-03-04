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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В месяц Россия может производить 20 новых и модернизировать до 90 старых танков. Этого не хватает, чтобы заменить уничтоженные – The Economist

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Россия способна производить не более 20 новых танков в месяц, подсчитали в The Economist
Россия способна производить не более 20 новых танков в месяц, подсчитали в The Economist
Фото: EPA (архив)

У России не хватает производственных мощностей, чтобы компенсировать потери танков на поле боя во время войны в Украине. Количество производимых и модернизируемых в РФ танков не дотягивает до числа уничтоженных, пишет 27 февраля The Economist.

Издание напоминает, что в ходе Второй мировой войны советская армия потеряла 80 тыс. танков, но промышленная мощь Советского Союза позволила ему закончить войну с большим количеством танков, чем у СССР было в ее начале. У современной России ситуация другая: ее промышленность не успевает за потерями, констатирует The Economist.

Сегодняшние танки устроены намного сложнее и дороже, чем в годы Второй мировой войны, поэтому производятся дольше и используются в гораздо меньшем количестве, поясняет издание. Поэтому нарастить производство, как в XX веке, приказав тракторным и железнодорожным заводам перейти на выпуск танков, РФ не может, особенно учитывая необходимость обеспечения боевых машин специализированной электроникой, считает The Economist.

Специализированный танковый завод в РФ, по данным издания, остался только один – "Уралвагонзавод", при этом его технологическое и экономическое состояние оставляет желать лучшего. Ссылаясь на данные российских СМИ, The Economist пишет, что завод способен сейчас выпускать около 20 танков в месяц. В целом потребность российских вооруженных сил в танках превышает производство в 10 раз – такую оценку озвучил изданию неназванный западный чиновник.

Пытаясь удовлетворить спрос, Россия увеличила темпы восстановления старых танков, тысячи которых находятся на хранении. По данным российских СМИ, "Уралвагонзавод" восстанавливает около восьми танков в месяц, а три других бронетанковых завода (The Economist не приводит названия этих предприятий) восстанавливают около 17 танков в месяц каждый. Еще два завода с аналогичной производительностью, по данным издания, должны быть введены в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев.

Таким образом, как подсчитало издание, вскоре Россия сможет "воскрешать" в месяц около 90 танков. С учетом вновь произведенных машин армия РФ будет получать около 110 танков в месяц.

Однако, по данным группы OSINT-расследователей Oryx, которая фиксирует только доказанные с помощью фото- и видеосвидетельств потери техники, каждый месяц в Украине уничтожается около 150 российских танков. Соответственно, покрыть дефицит не получится, пишет The Economist. Ситуация для РФ осложняется тем, что для производства и восстановления бронемашин не хватает деталей, особенно – полупроводников и компьютерных микросхем.

Издание отмечает, что Украина и ее союзники также не имеют возможности быстро производить танки. Единственный в Украине танковый завод под Харьковом был разрушен в начале войны, сообщает The Economist, а в США, которые пообещала отправить в Украину 31 танк M1A2 Abrams, есть один завод, способный производить 15 танков в месяц. Производство в других местах на Западе также идет медленно. Издание уточняет, что в целом атакующие силы используют больше танков, чем обороняющиеся.

The Economist прогнозирует, что по мере того, как война будет продолжаться, российский танковый парк, скорее всего, будет неуклонно сокращаться как в количественном, так и в качественном отношении.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30% до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за этот год – и это без учета санкционного режима.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.

Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.

С 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 151 370 оккупантов, 3405 танков, 6673 боевые бронированные машины и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, Украина, оружие, санкции, оккупация, танки, Вооруженные силы Украины, военная техника, армия РФ, бронетехника, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Уралвагонзавод, потери армии России, российские оккупанты, восстановление
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