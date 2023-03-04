Имущество Януковича передали в управление Фонда госимущества и Минкульта

В частности, в управление ФГИУ до момента включения в состав парка – памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения переданы Центр отдыха и здоровья, два дома в селе Новые Петровцы Киевской области, гостинично-ресторанный комплекс в Вышгородском районе Киевской области, 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Танталит", 100% доли в уставном капитале ООО "Дом Лесника".
Также в управление ФГИУ переходят транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые дома в разных регионах Украины.
"Активы Виктора Януковича, в том числе и зарегистрированные на его сына Александра Януковича, переходят в управление государства. Решением правительства Министерству культуры и информационной политики в управление передано имущество, имеющее культурную и историческую ценность, – иконы, картины, книги, среди которых чрезвычайно ценные, скульптуры, предметы антиквариата и так далее. Это больше полутысячи ценностей, которые станут достоянием украинского народа", – сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Другое имущество, в том числе находящееся на временно оккупированных территориях, передано в управление Фонда госимущества для последующей приватизации или передачи в аренду. Часть активов, находящихся на территории резиденции "Межигорье", передана ФГИУ до момента включения их в состав парка – памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.
Также правительство поручило Министерству юстиции обратиться в Высший антикоррупционный суд за получением исполнительного листа и обеспечить перечисление в государственный бюджет более 31 млн грн и $84 тыс. со счетов Януковича.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
Высший антикоррупционный суд 14 декабря 2022 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины против Януковича и приближенных к нему лиц и конфисковал в пользу государства имущество экс-президента-беглеца.
Было конфисковано такое имущество: Центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 м²) в селе Новые Петровцы под Киевом (речь о "Межигорье" и доме "Хонка", пишет Центр противодействия коррупции), несколько мест в подземном паркинге, квартира, дом, судно марки "Бриг", 100% доли в уставном капитале компаний "Танталит" и "Дом лесника".