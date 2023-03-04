Имущество Януковича передали в управление Фонда госимущества и Минкульта

В частности, в управление ФГИУ до момента включения в состав парка – памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения переданы Центр отдыха и здоровья, два дома в селе Новые Петровцы Киевской области, гостинично-ресторанный комплекс в Вышгородском районе Киевской области, 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Танталит", 100% доли в уставном капитале ООО "Дом Лесника".

Также в управление ФГИУ переходят транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые дома в разных регионах Украины.

"Активы Виктора Януковича, в том числе и зарегистрированные на его сына Александра Януковича, переходят в управление государства. Решением правительства Министерству культуры и информационной политики в управление передано имущество, имеющее культурную и историческую ценность, – иконы, картины, книги, среди которых чрезвычайно ценные, скульптуры, предметы антиквариата и так далее. Это больше полутысячи ценностей, которые станут достоянием украинского народа", – сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Другое имущество, в том числе находящееся на временно оккупированных территориях, передано в управление Фонда госимущества для последующей приватизации или передачи в аренду. Часть активов, находящихся на территории резиденции "Межигорье", передана ФГИУ до момента включения их в состав парка – памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Также правительство поручило Министерству юстиции обратиться в Высший антикоррупционный суд за получением исполнительного листа и обеспечить перечисление в государственный бюджет более 31 млн грн и $84 тыс. со счетов Януковича.