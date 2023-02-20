Маломуж: Это миф, что я пришел к Януковичу и сказал: "У меня есть данные, что вас должны убить. Если вы немедленно не покинете "Межигорье", за вашу безопасность я не ручаюсь"

Маломуж говорит, что в разговоре с ним Янукович заверял - интересы Украины не сдаст Фото: EPA

"Вы были советником президента Януковича. Более того, я сейчас озвучу то, что вы говорили, а вы или подтвердите это, или опровергните. Когда в Киеве уже бушевал Майдан и Янукович уже думал, ехать или не ехать, и вообще что ему делать, мне сказали, что именно вы приехали к Януковичу и сказали ему примерно так: "Виктор Федорович, у меня есть точные данные, что вас должны убить. Если вы немедленно не покинете Межигорье и Киев, за вашу безопасность я не ручаюсь". Было так или нет?" – спросил Гордон.

Экс-глава СВР заявил, что эта информация не соответствует действительности.

"Это мифы. Я знаю, кто это сказал. Мы называли даже эту фамилию. Это человек, который часто подсказывает какие-то нереальные вещи, не зная ситуации", – заявил Маломуж, не уточнив, о ком речь.

Он рассказал, при каких обстоятельствах стал внештатным советником четвертого президента Украины.

"Янукович понимал, что разведка очень сильна и коллектив настроен очень негативно к каким-то изменениям. Поэтому он, приехал в коллектив вместе с [главой Администрации президента Сергеем] Левочкиным", – вспоминает разведчик.

Маломуж рассказал, что Янукович и Левочкин предлагали ему вместо службы в разведке стать министром, либо занять должность посла Украины в Российской Федерации или должность штатного советника президента.

"Я принципиально от этого отказался. Принципиально. Он протянул [с решением] еще несколько дней, потому что там были очень острые с ним дискуссии в отношении того, какая у него стратегическая позиция", – признался разведчик.

По словам Маломужа, с Януковичем он приватно встречался лишь однажды, задолго до Майдана.

"Приехал будущий посол [РФ в Украине Михаил] Зурабов – и он, конечно, еще не вручил верительных грамот (Зурабов официально приступил к обязанностям посла РФ в Украине в августе 2009 года. – "ГОРДОН"), но решил через разведку: это официальный канал: через разведку – президенту передать требования [России]. И он эти требования передал. Я приехал к Януковичу. Это был как бы один только вариант, когда я с ним встречался еще в статусе председателя [СВР]", – утверждает он.

Разведчик поставил россиянину условие, что он ознакомится с содержанием письма.

"Он [конверт] не запечатан. Я сказал Зурабову: "Михаил Юльевич, вы считаете, что именно Украина и президент Украины будут следовать этим принципам?" Он говорит: "Ну ваше дело – только передать". Я говорю: "Этого не будет. Запомните. Что бы вы ни думали и ни передавали. Так действовать не будем. Это даже буду я на должности или не буду", – поделился Маломуж.

Приехав после этого к Януковичу, разведчик показал ему документ, переданный Зурабовым.

"Он почитал. Читает и краснеет. Я говорю: "Виктор Федорович, я вам просто... Это, может, последняя встреча. Просто говорю: эти пункты – это недопустимо, это сдача интересов. Вы будете сдавать интересы?" Он: "Нет, нет, не буду", – утверждает экс-глава СВР.

Разведчик подчеркивает, что Янукович почти сдержал слово.

"Ну, большинство он не сдал, я прямо скажу. А Харьковские соглашения подписал. Там тоже был этот пункт. Поэтому в данной ситуации это уже, конечно, получился акт давления", – говорит он.

Когда четвертый президент снимал Маломужа с должности, то, по словам экс-главы СВР, очень боялся возмущений и демаршей в коллективе разведки. Поэтому Янукович, вспоминает разведчик, "приехал и решил сыграть перед коллективом, что он не просто снимает"

"Пришел и зачитывает указ. Я знал, что я ухожу, но просто указ. Вот. И тут же читает указ, что назначает меня внештатным советником. Я на него смотрю: "Мы ж так не договаривались. Я отказался от всего". Про внештатного он не говорил, но от всего. Он как бы автоматом это сделал. И на этом весь акт закончился. Даже не сказал, что внештатным. Он сказал "советником", – вспоминает Маломуж.

Он говорит, что все восприняли, будто, уйдя из СВР, экс-глава разведки "какой-то пост будет занимать государственный, какие-то важные задачи решать".

"И на этом все общение с ним закончилось. Потому что мы были оппонентами реально. Поэтому все эти мифы остальные – это все домыслы. Мы с ним не встречались [во время Майдана]", – подчеркнул Маломуж.

Разведчик добавил, что "знает систему", поэтому понимал, что возможности лично встретиться с Януковичем у него нет.

"Там Левочкин сидел, и барьер был такой, что не ходили заместители Левочкина многие за весь период. Часть доверенных заходила, но другие просто не попадали. Поэтому никакие там советники, тем более внештатные [попасть к Януковичу не могли]", – рассказал Маломуж.

Маломуж: В классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube