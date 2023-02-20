Маломуж: Это миф, что я пришел к Януковичу и сказал: "У меня есть данные, что вас должны убить. Если вы немедленно не покинете "Межигорье", за вашу безопасность я не ручаюсь"

"Вы были советником президента Януковича. Более того, я сейчас озвучу то, что вы говорили, а вы или подтвердите это, или опровергните. Когда в Киеве уже бушевал Майдан и Янукович уже думал, ехать или не ехать, и вообще что ему делать, мне сказали, что именно вы приехали к Януковичу и сказали ему примерно так: "Виктор Федорович, у меня есть точные данные, что вас должны убить. Если вы немедленно не покинете Межигорье и Киев, за вашу безопасность я не ручаюсь". Было так или нет?" – спросил Гордон.
Экс-глава СВР заявил, что эта информация не соответствует действительности.
"Это мифы. Я знаю, кто это сказал. Мы называли даже эту фамилию. Это человек, который часто подсказывает какие-то нереальные вещи, не зная ситуации", – заявил Маломуж, не уточнив, о ком речь.
Он рассказал, при каких обстоятельствах стал внештатным советником четвертого президента Украины.
"Янукович понимал, что разведка очень сильна и коллектив настроен очень негативно к каким-то изменениям. Поэтому он, приехал в коллектив вместе с [главой Администрации президента Сергеем] Левочкиным", – вспоминает разведчик.
Маломуж рассказал, что Янукович и Левочкин предлагали ему вместо службы в разведке стать министром, либо занять должность посла Украины в Российской Федерации или должность штатного советника президента.
"Я принципиально от этого отказался. Принципиально. Он протянул [с решением] еще несколько дней, потому что там были очень острые с ним дискуссии в отношении того, какая у него стратегическая позиция", – признался разведчик.
По словам Маломужа, с Януковичем он приватно встречался лишь однажды, задолго до Майдана.
"Приехал будущий посол [РФ в Украине Михаил] Зурабов – и он, конечно, еще не вручил верительных грамот (Зурабов официально приступил к обязанностям посла РФ в Украине в августе 2009 года. – "ГОРДОН"), но решил через разведку: это официальный канал: через разведку – президенту передать требования [России]. И он эти требования передал. Я приехал к Януковичу. Это был как бы один только вариант, когда я с ним встречался еще в статусе председателя [СВР]", – утверждает он.
Разведчик поставил россиянину условие, что он ознакомится с содержанием письма.
"Он [конверт] не запечатан. Я сказал Зурабову: "Михаил Юльевич, вы считаете, что именно Украина и президент Украины будут следовать этим принципам?" Он говорит: "Ну ваше дело – только передать". Я говорю: "Этого не будет. Запомните. Что бы вы ни думали и ни передавали. Так действовать не будем. Это даже буду я на должности или не буду", – поделился Маломуж.
Приехав после этого к Януковичу, разведчик показал ему документ, переданный Зурабовым.
"Он почитал. Читает и краснеет. Я говорю: "Виктор Федорович, я вам просто... Это, может, последняя встреча. Просто говорю: эти пункты – это недопустимо, это сдача интересов. Вы будете сдавать интересы?" Он: "Нет, нет, не буду", – утверждает экс-глава СВР.
Разведчик подчеркивает, что Янукович почти сдержал слово.
"Ну, большинство он не сдал, я прямо скажу. А Харьковские соглашения подписал. Там тоже был этот пункт. Поэтому в данной ситуации это уже, конечно, получился акт давления", – говорит он.
Когда четвертый президент снимал Маломужа с должности, то, по словам экс-главы СВР, очень боялся возмущений и демаршей в коллективе разведки. Поэтому Янукович, вспоминает разведчик, "приехал и решил сыграть перед коллективом, что он не просто снимает"
"Пришел и зачитывает указ. Я знал, что я ухожу, но просто указ. Вот. И тут же читает указ, что назначает меня внештатным советником. Я на него смотрю: "Мы ж так не договаривались. Я отказался от всего". Про внештатного он не говорил, но от всего. Он как бы автоматом это сделал. И на этом весь акт закончился. Даже не сказал, что внештатным. Он сказал "советником", – вспоминает Маломуж.
Он говорит, что все восприняли, будто, уйдя из СВР, экс-глава разведки "какой-то пост будет занимать государственный, какие-то важные задачи решать".
"И на этом все общение с ним закончилось. Потому что мы были оппонентами реально. Поэтому все эти мифы остальные – это все домыслы. Мы с ним не встречались [во время Майдана]", – подчеркнул Маломуж.
Разведчик добавил, что "знает систему", поэтому понимал, что возможности лично встретиться с Януковичем у него нет.
"Там Левочкин сидел, и барьер был такой, что не ходили заместители Левочкина многие за весь период. Часть доверенных заходила, но другие просто не попадали. Поэтому никакие там советники, тем более внештатные [попасть к Януковичу не могли]", – рассказал Маломуж.
Маломуж: В классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР. Полный текст интервью
С 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года по всей Украине проходили протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).
По данным Офиса генпрокурора, 18–20 февраля 2014 года в центре Киева погибло 67 гражданских лиц. Всего в те дни пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя.
22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала Януковича самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.
Кроме того, как сообщил Офис генпрокурора Украины, Януковичу инкриминируют препятствование акциям протеста, превышение власти и служебных полномочий, умышленные убийства и покушение на убийства, организацию теракта. Среди подозреваемых также тогдашнее руководство СНБО Украины, Министерства обороны, СБУ, МВД, киевской милиции. Высокопоставленных лиц из России среди фигурантов расследования нет.
В расследовании есть эпизод, связанный с поставками из России гранат, которые против митингующих применяли силовики. В 2022 году, как напомнили в Офисе генпрокурора, по этому эпизоду в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, его заместителя и директора департамента материального обеспечения МВД Украины. Их обвиняют в превышении власти и служебных полномочий при поставке из РФ гранат нелетального действия.