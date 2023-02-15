Маломуж: Россия имела мощное влияние на глав Администрации Президента Украины

Администрация Президента Украины была создана в 1991 году и с тех пор несколько раз переименовывалась Фото: depositphotos.com

Гордон высказал мнение, что среди глав АП минимум шесть человек были агентами России, и спросил, согласен ли с этим Маломуж.

"Я скажу так: это не прямо агенты России, но Россия имела очень мощные рычаги влияния на них. Это не агенты на подписке и с псевдонимами. Отработана была другая схема", – сказал экс-глава разведки.

Он пояснил, что одна из "рабочих" схем в этой сфере – привести людей под влияние американцев, а затем продвигать.

"В этой ситуации всех тянуть, включая президентов, глав Администрации, заместителей глав Администрации, ну и, конечно, чиновников высшего класса в Кабмине и других ведомствах, в очень мощные финансовые потоки. Я прямо скажу: никто не устоял", – заявил Маломуж.

Самый лучший вариант вербовки, по его мнению, – "купить человека", втянуть в эти операции, чтобы он был полностью зависим. Тогда в случае "неверного шага" не только будет опубликован компромат, но и будут возбуждены дела, в том числе на уровне международных организаций.

Гордон уточнил, верно ли он подсчитал, что шесть глав Администрации Президента были агентами влияния России.

"В некоторой степени практически все... В той или иной степени. Одни были более подвержены этому формату контроля и влияния на них. И они влияли на ситуацию в Украине. Ну некоторые пытались манипулировать, упираться и, конечно, отрабатывать модель независимости. Но в любом случае зависимость была", – ответил Маломуж.

Маломуж: В классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР. Читайте полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Администрация Президента Украины была создана 13 декабря 1991 года Леонидом Кравчуком. В 2005 году Виктор Ющенко реорганизовал ее в Секретариат президента Украины. В 2010 году Виктор Янукович вновь переименовал Секретариат в Администрацию. В 2019 году Владимир Зеленский реорганизовывал Администрацию Президента в Офис президента.