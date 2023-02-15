ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Маломуж: Россия имела мощное влияние на глав Администрации Президента Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Администрация Президента Украины была создана в 1991 году и с тех пор несколько раз переименовывалась
Администрация Президента Украины была создана в 1991 году и с тех пор несколько раз переименовывалась
Фото: depositphotos.com

"Практически все" главы Администрации Президента Украины были в той или иной степени подвержены российскому влиянию, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону глава Службы внешней разведки (СВР) Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж.

Гордон высказал мнение, что среди глав АП минимум шесть человек были агентами России, и спросил, согласен ли с этим Маломуж. 

"Я скажу так: это не прямо агенты России, но Россия имела очень мощные рычаги влияния на них. Это не агенты на подписке и с псевдонимами. Отработана была другая схема", – сказал экс-глава разведки.

Он пояснил, что одна из "рабочих" схем в этой сфере – привести людей под влияние американцев, а затем продвигать. 

"В этой ситуации всех тянуть, включая президентов, глав Администрации, заместителей глав Администрации, ну и, конечно, чиновников высшего класса в Кабмине и других ведомствах, в очень мощные финансовые потоки. Я прямо скажу: никто не устоял", – заявил Маломуж.

Самый лучший вариант вербовки, по его мнению, – "купить человека", втянуть в эти операции, чтобы он был полностью зависим. Тогда в случае "неверного шага" не только будет опубликован компромат, но и будут возбуждены дела, в том числе на уровне международных организаций.

Гордон уточнил, верно ли он подсчитал, что шесть глав Администрации Президента были агентами влияния России.

"В некоторой степени практически все... В той или иной степени. Одни были более подвержены этому формату контроля и влияния на них. И они влияли на ситуацию в Украине. Ну некоторые пытались манипулировать, упираться и, конечно, отрабатывать модель независимости. Но в любом случае зависимость была", – ответил Маломуж. 

Маломуж: В классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Администрация Президента Украины была создана 13 декабря 1991 года Леонидом Кравчуком. В 2005 году Виктор Ющенко реорганизовал ее в Секретариат президента Украины. В 2010 году Виктор Янукович вновь переименовал Секретариат в Администрацию. В 2019 году Владимир Зеленский реорганизовывал Администрацию Президента в Офис президента

Контекст:

Маломуж с 1980-х работал в органах государственной безопасности УССР и Украины, в том числе в 1997–1998 годах был начальником управления защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

В 1998–2005 годах Маломуж занимал должность заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам религий, а в 2005–2010 годах, во время президентства Виктора Ющенко, был главой Службы внешней разведки Украины. В 2010 году генерал армии Маломуж был уволен с военной службы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Администрация Президента, Николай Маломуж, государственный секретарь, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Возможно, она деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская
"Возможно, она – деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская
Галина ГРИШИНА
"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото
"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото
Галина ГРИШИНА
Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом
Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Червона троянда". Видео
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Червона троянда". Видео
Галина ГРИШИНА
  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны
  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны
Галина ГРИШИНА
С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери
С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
Галина ГРИШИНА
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
Галина ГРИШИНА
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Галина ГРИШИНА
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Галина ГРИШИНА
Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото
Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (465460)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (127671)
3
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (62365)
4
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (57449)
5
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (39222)
6
Тринчер надела декольте до талии. Видео (32458)
7
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (31922)
8
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко (28264)
 
 
 
 