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Зеленский обсудил с главой Европарламента формулу мира, санкции и вступление Украины в ЕС. Она после встречи процитировала Шевченко: "Борітеся – поборете!"

Метсола и Зеленский встретились во Львове
Метсола и Зеленский встретились во Львове
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта во Львове провел встречу с главой Европарламента Робертой Метсолой. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В ОП отметили, что Метсола посещает Украину второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский поблагодарил президента Европарламента за "лидерство в поддержке Украины с первых дней ужасной войны и за важные решения, принятые этим европейским институтом".

"В частности, как это было 1 марта 2022 года, когда на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе", – заявил президент.

Президент также отметил принятые Европарламентом резолюции о признании России государством – спонсором терроризма, признании Голодомора 1932–1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, о создании международного трибунала ad hoc о преступлении агрессии против Украины, о подготовке саммита Украина – ЕС (с поддержкой формулы мира), а также резолюцию к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ, в которой, в частности, содержится призыв предоставить Украине необходимое оружие.

Зеленский также поблагодарил Метсолу за позицию по продолжению санкционного давления на РФ. Он отметил, что 10-й санкционный пакет ЕС чрезвычайно важен, но санкционное давление на агрессора требует усиления.

Президент Украины и глава Европарламента обсудили продвижение украинской формулы мира и перспективы привлечения к предстоящему саммиту в поддержку мира широкого круга мировых игроков, прежде всего стран Глобального Юга.

Также глава государства отметил, что Украина стремится как можно быстрее выполнить рекомендации Еврокомиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году.

"Президент Европарламента заверила в непреклонной поддержке нашей страны в противостоянии полномасштабной российской агрессии, которая защищает не только себя, но и Европу, и на пути к членству в европейской семье, неотделимой частью которой является Украина", - сообщили в пресс-службе.

Метсола также сообщила в Twitter о встрече с Зеленским.

"За прошедший год я многому научилась у украинцев. Но, возможно, самый важный урок – это то, как высказался Тарас Шевченко "Борітеся – поборете!" Это действительно актуальный указатель как в борьбе за мир, так и в жизни в целом. Никогда не останавливайся!" – написала она.

Также глава Европарламента возложила цветы в память о погибших в войне украинцах.

"Эмоциональный момент возлжения цветов от имени народов Европы, чтобы помнить всех падших, включая Юрий Руфа, убитого российскими снарядами 1 апреля. Это особенно больно, потому что это был день, когда я впервые посетила Украину. Вечная память героям", – написала она.

Контекст:

Глава Европарламента прибыла в Украину вечером 3 марта. Она встретилась с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Метсола поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. В частности, в январе глава Европарламента призывала предоставить Украине танки Leopard, а в феврале – боевые самолеты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, санкции, Европарламент, евроинтеграция, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, Роберта Метсола
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