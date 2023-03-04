Зеленский обсудил с главой Европарламента формулу мира, санкции и вступление Украины в ЕС. Она после встречи процитировала Шевченко: "Борітеся – поборете!"

В ОП отметили, что Метсола посещает Украину второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский поблагодарил президента Европарламента за "лидерство в поддержке Украины с первых дней ужасной войны и за важные решения, принятые этим европейским институтом".

"В частности, как это было 1 марта 2022 года, когда на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе", – заявил президент.

Президент также отметил принятые Европарламентом резолюции о признании России государством – спонсором терроризма, признании Голодомора 1932–1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, о создании международного трибунала ad hoc о преступлении агрессии против Украины, о подготовке саммита Украина – ЕС (с поддержкой формулы мира), а также резолюцию к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ, в которой, в частности, содержится призыв предоставить Украине необходимое оружие.

Зеленский также поблагодарил Метсолу за позицию по продолжению санкционного давления на РФ. Он отметил, что 10-й санкционный пакет ЕС чрезвычайно важен, но санкционное давление на агрессора требует усиления.

Президент Украины и глава Европарламента обсудили продвижение украинской формулы мира и перспективы привлечения к предстоящему саммиту в поддержку мира широкого круга мировых игроков, прежде всего стран Глобального Юга.

Также глава государства отметил, что Украина стремится как можно быстрее выполнить рекомендации Еврокомиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году.

"Президент Европарламента заверила в непреклонной поддержке нашей страны в противостоянии полномасштабной российской агрессии, которая защищает не только себя, но и Европу, и на пути к членству в европейской семье, неотделимой частью которой является Украина", - сообщили в пресс-службе.

Метсола также сообщила в Twitter о встрече с Зеленским.

"За прошедший год я многому научилась у украинцев. Но, возможно, самый важный урок – это то, как высказался Тарас Шевченко "Борітеся – поборете!" Это действительно актуальный указатель как в борьбе за мир, так и в жизни в целом. Никогда не останавливайся!" – написала она.

За останній рік я навчилася багатьом речам від українців. Але, мабуть, найважливіший урок - це те, як висловився Тарас Шевченко: "Борітеся, поборете!"



Це воістину актуальний дороговказ як у боротьбі за мир, за свободу, так і по життю взагалі.



Ніколи не зупиняйтеся! — Roberta Metsola (@EP_President) March 4, 2023

Также глава Европарламента возложила цветы в память о погибших в войне украинцах.

"Эмоциональный момент возлжения цветов от имени народов Европы, чтобы помнить всех падших, включая Юрий Руфа, убитого российскими снарядами 1 апреля. Это особенно больно, потому что это был день, когда я впервые посетила Украину. Вечная память героям", – написала она.

Emotional moment today as I laid flowers on behalf of the people of Europe to remember all those killed - including Yuriy Ruf, who was killed by Russian mortars on 1 April. It was especially poignant for me as that was the day I first visited Ukraine.



We will remember them. pic.twitter.com/Bqac1E0XEs — Roberta Metsola (@EP_President) March 4, 2023