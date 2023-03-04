Украина будет членом ЕС – глава Европарламента

"Я хочу сказать от имени всего Европейского союза, что вы будете членом ЕС. И Европа и ЕС будут и вашим домом", – сказала она, обращаясь к студентам.
Метсола отметила, что для этого студентам нужно продолжать учиться и пошутила: "Я не давлю, конечно" – и пояснила, что будущее Украины зависит в том числе от таланта нынешних студентов и единства, "независимо от того, с какого вы региона".
Глава ЕП рассказала, что сегодня посетила кладбище, где похоронены украинские защитники, погибшие после начала полномасштабной войны, в том числе в те дни, когда она весной прошлого года приезжала в Киев.
"Это учит нас тому, насколько важной является жизнь, насколько важны жертвы ради будущего Украины. Мы будем поддерживать вас до самой победы. Я многому научилась у украинцев, но я запомню навсегда слова вашего национального поэта Тараса Шевченко: "Борітеся – поборете". Это правда", – добавила Метсола.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.
По словам Зеленского, Украина выполнила 72% Соглашения об ассоциации с ЕС.