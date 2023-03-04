Украина будет членом ЕС – глава Европарламента

Метсола: Я многому научилась у украинцев, но я запомню навсегда слова вашего национального поэта Тараса Шевченко: "Борітеся – поборете" Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Я хочу сказать от имени всего Европейского союза, что вы будете членом ЕС. И Европа и ЕС будут и вашим домом", – сказала она, обращаясь к студентам.

Метсола отметила, что для этого студентам нужно продолжать учиться и пошутила: "Я не давлю, конечно" – и пояснила, что будущее Украины зависит в том числе от таланта нынешних студентов и единства, "независимо от того, с какого вы региона".

Глава ЕП рассказала, что сегодня посетила кладбище, где похоронены украинские защитники, погибшие после начала полномасштабной войны, в том числе в те дни, когда она весной прошлого года приезжала в Киев.

"Это учит нас тому, насколько важной является жизнь, насколько важны жертвы ради будущего Украины. Мы будем поддерживать вас до самой победы. Я многому научилась у украинцев, но я запомню навсегда слова вашего национального поэта Тараса Шевченко: "Борітеся – поборете". Это правда", – добавила Метсола.