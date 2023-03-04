Мир возможен только после победы Украины в войне с РФ – глава Европарламента

Метсола: Мы стремимся к миру, действительно, но этот мир можно получить, только когда вы победите, когда он будет на ваших условиях. И тут я могу заверить, что Европейский парламент на 100% будет помогать Украине Фото: president.gov.ua

"Нас спрашивают, что означает выиграть войну, что означает мир. Мой ответ всегда, что только Украина, только вы можете решать, когда эта война завершится, не мы, никто другой. Потому что если мы говорим о мире, то мы не можем говорить о мире без справедливости, о мире без свободы, без территориальной целостности и суверенитета. И если мы начнем дискуссии, что будет дальше, не проговаривая этих четких позиций, то Украина будет не с позиции силы говорить, а [президент РФ Владимир] Путин достигнет того, чего хотел в течение первых дней [полномасштабной войны]", – сказала Метсола, реагируя на слова студентки, высказавшей уверенность в победе Украины в войне с Россией.

Путин хотел, чтобы Киев пал, но это не случилось – украинцы сплотились, продолжила она. Международное сообщество давит, добиваясь расширения санкций против России, увеличения военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине, добавила Метсола.

Глава Европарламента заверила в поддержке Украины.

"Мы стремимся к миру, действительно, но этот мир можно получить, только когда вы победите, когда он будет на ваших условиях. И тут я могу заверить, что Европейский парламент на 100% будет помогать Украине. И пусть никто другой вам ничего не говорит", – подчеркнула она.