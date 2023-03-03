"Большая ошибка". Глава оборонного комитета Бундестага считает, что Меркель ответственна за войну в Украине из-за блокирования ее вступления в НАТО

В 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, отметила Штрак-Циммерманн Фото: EPA

Об этом Штрак-Циммерманн сказала в интервью RTL и n-tv, опубликованном 3 марта.

По словам главы оборонного комитета немецкого парламента, в 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, однако Германия и Франция выступили против из-за позиции России.

То, что украинцы не вступили в НАТО, "было большой ошибкой со стороны французов и Ангелы Меркель в то время", считает Штрак-Циммерманн.

По ее мнению, после нападения России Германия должна была стать на сторону Украины и поддержать ее оружием. Но "историю Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и полных просчетов".

Штрак-Циммерманн отметила, что война России против Украины "точно не продлится четыре или пять лет", как Первая или Вторая мировые войны. Политик добавила, что президент РФ Владимир Путин не рассчитывал на "широкую и устойчивую" поддержку Украины.