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"Большая ошибка". Глава оборонного комитета Бундестага считает, что Меркель ответственна за войну в Украине из-за блокирования ее вступления в НАТО

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В 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, отметила Штрак-Циммерманн
В 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, отметила Штрак-Циммерманн
Фото: EPA

Глава оборонного комитета Бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала решения, принятые экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, которые, по ее мнению, сделали возможным полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

Об этом Штрак-Циммерманн сказала в интервью RTL и n-tv, опубликованном 3 марта.

По словам главы оборонного комитета немецкого парламента, в 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, однако Германия и Франция выступили против из-за позиции России.

То, что украинцы не вступили в НАТО, "было большой ошибкой со стороны французов и Ангелы Меркель в то время", считает Штрак-Циммерманн.

По ее мнению, после нападения России Германия должна была стать на сторону Украины и поддержать ее оружием. Но "историю Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и полных просчетов".

Штрак-Циммерманн отметила, что война России против Украины "точно не продлится четыре или пять лет", как Первая или Вторая мировые войны. Политик добавила, что президент РФ Владимир Путин не рассчитывал на "широкую и устойчивую" поддержку Украины.

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе. Однако Украина так и не получила ПДЧ.

Президент Украины Владимир Зеленский в день 14-й годовщины саммита НАТО заявлял, что тогда в Бухаресте был шанс убрать Украину из "серой зоны" между Альянсом и Россией. "За оптимистичными дипломатическими формулировками о том, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, могут успокоить Россию. Смогут убедить ее уважать Украину и жить рядом с нами", – заявил Зеленский.

Меркель в ответ на приглашение Зеленского посетить деоккупированную Бучу под Киевом, чтобы увидеть последствия военных преступлений России, заявила, что "поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году".

В июне 2022 года Меркель отметила, что "солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживаю ее право на самооборону".

30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, НАТО, Франция, ФРГ, переговоры, Бухарест, Бундестаг, война России против Украины, интервью, блокирование, саммит НАТО, вступ, членство, ПДЧ, Мари-Агнес Штрак-Циммерман
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