Премьер Финляндии: Хотим, чтобы Украина вошла в НАТО

Об этом 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.
"Мы хотим, чтобы Украина вошла в НАТО как одно из союзных государств Альянса", – сказала Марин.
По ее словам, Финляндия также поддерживает борьбу с коррупцией в Украине, чтобы можно было двигаться в сторону европейской интеграции страны, и готова оказывать всю необходимую помощь на основании собственного опыта как члена ЕС.
Кроме того, Финляндия поддерживает формулу мира президента Зеленского и хочет, чтобы "этот план заработал", добавила Марин.
"Только длительный мир может дать нашей семье европейских стран, евроатлантической семье спокойствие и благополучие", – подчеркнула глава правительства.
Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.
Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.
Президент Украины указал на пресс-конференции с Марин, что если Украина не может быть в НАТО во время войны, то хотела бы иметь гарантии безопасности на этом пути.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.