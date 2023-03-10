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Премьер Финляндии: Хотим, чтобы Украина вошла в НАТО

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Финляндия поддерживает формулу мира президента Зеленского, отметила Марин на их совместной пресс-конференции в Киеве
Финляндия поддерживает формулу мира президента Зеленского, отметила Марин на их совместной пресс-конференции в Киеве
Фото: president.gov.ua

Финляндия поддерживает евроатлантические устремления Украины.

Об этом 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Мы хотим, чтобы Украина вошла в НАТО как одно из союзных государств Альянса", – сказала Марин.

По ее словам, Финляндия также поддерживает борьбу с коррупцией в Украине, чтобы можно было двигаться в сторону европейской интеграции страны, и готова оказывать всю необходимую помощь на основании собственного опыта как члена ЕС.

Кроме того, Финляндия поддерживает формулу мира президента Зеленского и хочет, чтобы "этот план заработал", добавила Марин.

"Только длительный мир может дать нашей семье европейских стран, евроатлантической семье спокойствие и благополучие", – подчеркнула глава правительства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/759871688834481/

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.

Президент Украины указал на пресс-конференции с Марин, что если Украина не может быть в НАТО во время войны, то хотела бы иметь гарантии безопасности на этом пути.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

Теги: Украина, НАТО, Финляндия, переговоры, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, Евросоюз, пресс-конференция, визит, премьер-министр, вступ, членство, Санна Марин, ЕС
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