Премьер Финляндии: Хотим, чтобы Украина вошла в НАТО

Финляндия поддерживает формулу мира президента Зеленского, отметила Марин на их совместной пресс-конференции в Киеве Фото: president.gov.ua

Об этом 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Мы хотим, чтобы Украина вошла в НАТО как одно из союзных государств Альянса", – сказала Марин.

По ее словам, Финляндия также поддерживает борьбу с коррупцией в Украине, чтобы можно было двигаться в сторону европейской интеграции страны, и готова оказывать всю необходимую помощь на основании собственного опыта как члена ЕС.

Кроме того, Финляндия поддерживает формулу мира президента Зеленского и хочет, чтобы "этот план заработал", добавила Марин.

"Только длительный мир может дать нашей семье европейских стран, евроатлантической семье спокойствие и благополучие", – подчеркнула глава правительства.

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.

Президент Украины указал на пресс-конференции с Марин, что если Украина не может быть в НАТО во время войны, то хотела бы иметь гарантии безопасности на этом пути.