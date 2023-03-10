Финляндия готовит новый, 14-й пакет военной помощи для Украины – премьер

Об этом 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Недавно Финляндия приняла решение о 13-м пакете помощи со средствами для обороны, включая тяжелое вооружение. Наша военная поддержка сегодня достигает €750 млн и делает Финляндию одним из крупнейших поставщиков оружия в Украину. Мы также тренируем военных ВСУ как участник европейской коалиции и очень скоро – в рамках тренировочной миссии ЕС. Мы уже готовим наш 14-й пакет военной помощи", – сказала Марин.

По ее словам, Зеленский в ходе встречи проинформировал о потребностях ВСУ и долгосрочных потребностях Украины.

Марин, отвечая на вопросы СМИ, подчеркнула, что никто в Финляндии не выступает за прекращение поддержки Украины.

"Мы живем в темные времена, но, я надеюсь, мы объединены… Украина борется на передовой за европейские ценности. Среди народа Финляндии во время предвыборной программы ни один человек не сказал, что нужно прекратить поддерживать Украину. Напротив, все говорят, что нужно поддерживать Украину еще больше", – резюмировала премьер.

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.