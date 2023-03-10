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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Финляндия готовит новый, 14-й пакет военной помощи для Украины – премьер

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С начала полномасштабного вторжения РФ военная поддержка Украины со стороны Финляндии достигла &euro;750 млн, отметила Марин
С начала полномасштабного вторжения РФ военная поддержка Украины со стороны Финляндии достигла €750 млн, отметила Марин
Фото: president.gov.ua

Финляндия, которая уже предоставила Украине оборонной помощи на сумму в €750 млн, готовит новый, 14-й пакет военной помощи.

Об этом 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Недавно Финляндия приняла решение о 13-м пакете помощи со средствами для обороны, включая тяжелое вооружение. Наша военная поддержка сегодня достигает €750 млн и делает Финляндию одним из крупнейших поставщиков оружия в Украину. Мы также тренируем военных ВСУ как участник европейской коалиции и очень скоро – в рамках тренировочной миссии ЕС. Мы уже готовим наш 14-й пакет военной помощи", – сказала Марин.

По ее словам, Зеленский в ходе встречи проинформировал о потребностях ВСУ и долгосрочных потребностях Украины.

Марин, отвечая на вопросы СМИ, подчеркнула, что никто в Финляндии не выступает за прекращение поддержки Украины.

"Мы живем в темные времена, но, я надеюсь, мы объединены… Украина борется на передовой за европейские ценности. Среди народа Финляндии во время предвыборной программы ни один человек не сказал, что нужно прекратить поддерживать Украину. Напротив, все говорят, что нужно поддерживать Украину еще больше", – резюмировала премьер.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/759871688834481/

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.

Контекст:

Финляндия активно поддерживает Украину в войне против российских оккупантов. В частности, 23 февраля министерство обороны Финляндии объявило о передаче 13-го пакета военной помощи Украине, в который войдут танки. Общая стоимость 13-го пакета помощи Украине составила более €160 млн. О передаче 12-го пакета военной помощи минобороны Финляндии объявляло 20 января.

Теги: Украина, оружие, Финляндия, вооружение, военная помощь, военные учения, миссия, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, пресс-конференция, визит, премьер-министр, Санна Марин
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