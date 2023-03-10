Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт гаубиц D-30 и снарядов к ним в Украину

Решение касается экспорта 122-мм гаубиц D-30 и снарядов к ним. Количество единиц обоих военных товаров не указано.

"Получателем товаров являются Вооруженные силы Украины. Эстония отметила, что количество экспортируемого вооружения является конфиденциальным", – говорится в решении финского правительства.

"Европейская правда" предполагает, что экспорт будет происходить в рамках пакета военной помощи на общую сумму €113 млн, утвержденного правительством Эстонии в январе 2023 года. Пакет состоит из гаубиц, боеприпасов, средств артиллерийской поддержки и гранатометов.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

В январе 2023 года Эстония заявила, что передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

26 февраля в Киев с визитом приезжал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Во время визита Певкур заявил об очередном пакете военной помощи Украине. Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти €400 млн, или более 1% ВВП.

Финляндия также активно поддерживает Украину в войне против российских оккупантов. В частности, 23 февраля министерство обороны Финляндии объявило о передаче 13-го пакета военной помощи Украине, в который войдут танки.