Финляндия выделит помощь Украине на €29 млн – МИД

"Чтобы облегчить человеческие страдания и укрепить страну в разгар войны, Финляндия выделяет Украине €15 млн на гуманитарную помощь и €14 млн на поддержку сотрудничества в целях развития", – говорится в заявлении.
МИД Финляндии, ссылаясь на данные ООН, отмечает, что в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 17,6 млн человек – "почти половина населения страны".
"Мы не должны становиться безразличными к войне. В разгар кризиса люди должны получать еду, кров и лекарства, а дети должны ходить в школу. В то же время мы должны поддерживать Украину, чтобы она тоже могла оправиться от войны", – заявил министр развития сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари.
Отмечается, что выделенные сейчас €29 млн являются частью дополнительного финансирования в размере €70 млн, предоставленного правительством Финляндии в 2022 году для поддержки Украины.
Как добавляют в МИД, в дополнение к намеченной общей сумме на 2023 год выделено €37 млн для поддержки Украины посредством сотрудничества в целях развития.
"При этом Украина является крупнейшей страной – партнером Финляндии по сотрудничеству в области развития", – говорится в заявлении.
В МИД Финляндии уточнили, что €5 млн гуманитарной помощи будет предоставлено через Украинский гуманитарный фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, который поддерживает продовольственную безопасность, медицинские услуги и экстренное жилье, а также работу местных организаций гражданского общества.
€5,4 млн будет предоставлено через двух других важных для Финляндии партнеров в Украине – Всемирную продовольственную программу и Международный комитет Красного Креста.
Часть гуманитарной помощи доставляют финские неправительственные организации. Экстренная помощь доставляется и в Молдову, где много беженцев из Украины. Финляндия поддерживает образовательный сектор Украины среди прочего через фонд PEACE. Текущая постоянная поддержка фонда со стороны Финляндии составляет €14 млн.
Финляндия активно поддерживает Украину в войне против российских оккупантов. В частности, 23 февраля министерство обороны Финляндии объявило о передаче 13-го пакета военной помощи Украине, в который войдут танки.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 декабря заявил, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.
Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Чтобы покрыть дефицит финансирования, ЕС выделил €18 млрд в рамках пакета, согласованного в декабре 2022 года. Средства будут выплачиваться регулярными платежами, сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.