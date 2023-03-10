Финляндия выделит помощь Украине на €29 млн – МИД

"Чтобы облегчить человеческие страдания и укрепить страну в разгар войны, Финляндия выделяет Украине €15 млн на гуманитарную помощь и €14 млн на поддержку сотрудничества в целях развития", – говорится в заявлении.

МИД Финляндии, ссылаясь на данные ООН, отмечает, что в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 17,6 млн человек – "почти половина населения страны".

"Мы не должны становиться безразличными к войне. В разгар кризиса люди должны получать еду, кров и лекарства, а дети должны ходить в школу. В то же время мы должны поддерживать Украину, чтобы она тоже могла оправиться от войны", – заявил министр развития сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари.

Отмечается, что выделенные сейчас €29 млн являются частью дополнительного финансирования в размере €70 млн, предоставленного правительством Финляндии в 2022 году для поддержки Украины.

Как добавляют в МИД, в дополнение к намеченной общей сумме на 2023 год выделено €37 млн для поддержки Украины посредством сотрудничества в целях развития.

"При этом Украина является крупнейшей страной – партнером Финляндии по сотрудничеству в области развития", – говорится в заявлении.

В МИД Финляндии уточнили, что €5 млн гуманитарной помощи будет предоставлено через Украинский гуманитарный фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, который поддерживает продовольственную безопасность, медицинские услуги и экстренное жилье, а также работу местных организаций гражданского общества.

€5,4 млн будет предоставлено через двух других важных для Финляндии партнеров в Украине – Всемирную продовольственную программу и Международный комитет Красного Креста.

Часть гуманитарной помощи доставляют финские неправительственные организации. Экстренная помощь доставляется и в Молдову, где много беженцев из Украины. Финляндия поддерживает образовательный сектор Украины среди прочего через фонд PEACE. Текущая постоянная поддержка фонда со стороны Финляндии составляет €14 млн.