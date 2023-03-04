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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Саудовская Аравия направила три самолета с гуманитарной помощью для Украины – Ермак

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Ермак отметил, что Саудовская Аравия передала одеяла, генераторы и средства гигиены
Ермак отметил, что Саудовская Аравия передала одеяла, генераторы и средства гигиены
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Саудовская Аравия направила три самолета с гуманитарной помощью для Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram 4 марта.

"Это произошло в рамках программы на $100 млн. Среди помощи – 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла, средства гигиены. Они будут распределены в шести регионах для реагирования на неотложные нужды тысяч людей", – написал он.

Ермак выразил благодарность Саудовской Аравии.

"Эта гуманитарная помощь является свидетельством солидарности и поддержки между нашими государствами", – заявил он.

Контекст:

Саудовская Аравия поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о мире в Украине.

Помощь в размере $400 млн Саудовская Аравия анонсировала еще в октябре прошлого года. Речь идет о гуманитарной помощи на $100 млн и предоставлении нефтепродуктов на $300 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Саудовская Аравия, гуманитарная помощь, война России против Украины, Андрей Ермак
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