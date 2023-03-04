Саудовская Аравия направила три самолета с гуманитарной помощью для Украины – Ермак

"Это произошло в рамках программы на $100 млн. Среди помощи – 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла, средства гигиены. Они будут распределены в шести регионах для реагирования на неотложные нужды тысяч людей", – написал он.
Ермак выразил благодарность Саудовской Аравии.
"Эта гуманитарная помощь является свидетельством солидарности и поддержки между нашими государствами", – заявил он.
Саудовская Аравия поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о мире в Украине.
Помощь в размере $400 млн Саудовская Аравия анонсировала еще в октябре прошлого года. Речь идет о гуманитарной помощи на $100 млн и предоставлении нефтепродуктов на $300 млн.