Саудовская Аравия выделит Украине $400 млн – глава МИД страны

Визит принца Файсала бин Фархана Аль Сауда в Киев – это первый официальный визит главы МИД этой страны в Украину с 1993 года, отметил Ермак Фото: president.gov.ua

Видео брифинга в Telegram опубликовала пресс-служба ОП.

"Обсудили гуманитарные потребности украинского народа, в том числе предоставление двух пакетов гуманитарной помощи общей стоимостью $400 млн. Мы надеемся, что эта помощь достигнет нуждающихся и поможет в урегулировании гуманитарных проблем. Я надеюсь, что она поможет как внутренним переселенцам, так и тем, кто выехал за границу Украины", – сказал глава МИД Саудовской Аравии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что речь идет о гуманитарной помощи на $100 млн и предоставлении нефтепродуктов на $300 млн.

Также стороны обсудили посредничество Саудовской Аравии в освобождении военнопленных. Принц Файсал бин Фархан Аль Сауд также подчеркнул, что его страна хотела бы сделать все возможное, "чтобы уменьшить остроту боевых действий".

"Мы будем продолжать сотрудничество с нашими украинскими друзьями для того, чтобы решить проблему войны, потому что она влияет не только на Украину, она влияет на всех, на весь мир. Мы и в дальнейшем будем все делать для укрепления двустороннего сотрудничества", – сказал принц Файсал бин Фархан Аль Сауд.

В свою очередь глава ОП Ермак отметил, у Украины и Саудовской Аравии есть "общие вызовы и опыт борьбы с ними".

"Речь об иранских БПЛА, которые поставлялись определенным "повстанцам" и совершали атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Начиная с прошлого года эти же иранские БПЛА оказались у российских террористов и осуществляют атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому опыт борьбы с террористами у нас тоже общий", – сказал Ермак.

Во время переговоров с президентом Зеленским глава МИД Саудовской Аравии заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.