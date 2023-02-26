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Саудовская Аравия выделит Украине $400 млн – глава МИД страны

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Визит принца Файсала бин Фархана Аль Сауда в Киев это первый официальный визит главы МИД этой страны в Украину с 1993 года, отметил Ермак
Визит принца Файсала бин Фархана Аль Сауда в Киев – это первый официальный визит главы МИД этой страны в Украину с 1993 года, отметил Ермак
Фото: president.gov.ua

Королевство Саудовская Аравия выделит для Украины пакет помощи на $400 млн. Об этом заявил министр иностранных дел страны принц Файсал бин Фархан Аль Сауд на брифинге по результатам встречи с президентом Владимиром Зеленским и руководством Офиса президента Украины в Киеве 26 февраля.

Видео брифинга в Telegram опубликовала пресс-служба ОП.

"Обсудили гуманитарные потребности украинского народа, в том числе предоставление двух пакетов гуманитарной помощи общей стоимостью $400 млн. Мы надеемся, что эта помощь достигнет нуждающихся и поможет в урегулировании гуманитарных проблем. Я надеюсь, что она поможет как внутренним переселенцам, так и тем, кто выехал за границу Украины", – сказал глава МИД Саудовской Аравии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что речь идет о гуманитарной помощи на $100 млн и предоставлении нефтепродуктов на $300 млн.

Также стороны обсудили посредничество Саудовской Аравии в освобождении военнопленных. Принц Файсал бин Фархан Аль Сауд также подчеркнул, что его страна хотела бы сделать все возможное, "чтобы уменьшить остроту боевых действий".

"Мы будем продолжать сотрудничество с нашими украинскими друзьями для того, чтобы решить проблему войны, потому что она влияет не только на Украину, она влияет на всех, на весь мир. Мы и в дальнейшем будем все делать для укрепления двустороннего сотрудничества", – сказал принц Файсал бин Фархан Аль Сауд.

В свою очередь глава ОП Ермак отметил, у Украины и Саудовской Аравии есть "общие вызовы и опыт борьбы с ними".

"Речь об иранских БПЛА, которые поставлялись определенным "повстанцам" и совершали атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Начиная с прошлого года эти же иранские БПЛА оказались у российских террористов и осуществляют атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому опыт борьбы с террористами у нас тоже общий", – сказал Ермак.

Во время переговоров с президентом Зеленским глава МИД Саудовской Аравии заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Контекст:

Саудовская Аравия поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о мире в Украине.

Помощь в размере $400 млн Саудовская Аравия анонсировала еще в октябре прошлого года.

Визит принца Файсала бин Фархана Аль Сауда в Украину – это первый официальный визит главы МИД королевства со времени установления дипломатических отношений между странами 14 апреля 1993 года. "Мы рассматриваем его как важное свидетельство поддержки нашего государства, особенно в эти дни годовщины полномасштабной агрессии РФ", – сказал Ермак.

Теги: Украина, МИД, Саудовская Аравия, помощь, нефтепродукты, Андрей Ермак
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