Год войны: как крупный бизнес помогал Украине

24 февраля исполнился год с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За год войны активы Рината Ахметова (бизнесы СКМ, Фонд его имени и футбольный клуб "Шахтер") передали в поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавшим от войны украинцам 5 млрд грн. В настоящее время это самая большая сумма от частного лица в поддержку Украины.

Год назад Ахметов начал милитарную инициативу "Стальной фронт", которая объединила всю милитарную помощь его бизнесов и футбольного клуба. Пресс-служба СКМ акцентирует, что более 13 тыс. сотрудников бизнесов компании стали в ряды Вооруженных сил Украины. "Стальной фронт" обеспечивает ВСУ и других силовиков амуницией, авто, дронами, другой техникой (тепловизоры, дальномеры, камеры и так далее), фортификационными сооружениями, аптечками, одеждой и горючим.

Группа "Метинвест" разработала собственную бронесталь и с начала войны начала производить бронежилеты. В настоящее время "Стальной фронт" передал защитникам Украины около 170 тыс. бронежилетов. Еще одна собственная разработка – стальные блиндажи для бойцов на передовой, способные выдержать даже артиллерийский снаряд. Их уже поставлено более 100 единиц, и производство продолжается.

Инфографика: пресс-служба СКМ

Кроме общей помощи в 5 млрд грн, дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ахметов выделил на проект "Сердце "Азовстали", являющийся частью "Стального фронта" и уже стартовавший. Он направлен на помощь защитникам Мариуполя, державшим оборону в окруженном городе с февраля по май 2022 года. Помощь будет оказываться также семьям защитников города, которые погибли, пропали без вести или попали в плен.

Кроме того, отмечается, что за год войны энергетики ДТЭК вернули свет для около 7 млн семей. Фонд Рината Ахметова передал украинцам около полумиллиона продуктовых наборов, а также медикаменты и гемоконтейнеры. ФК "Шахтер" Рината Ахметова в рамках серии игр Shakhtar Global Tour for Peace клуб привлек 44 млн грн для помощи Украине. Более 5 млн грн направлено на изучение военными тактической медицины по американским стандартам TCCC.

Фонд Порошенко и компания Roshen Петра Порошенко направили в поддержку ВСУ 1,7 млрд грн. Эти средства тратились, в частности, на амуницию (бронежилеты, кевларовые шлемы), оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), беспилотники, медицинские препараты и продукты.

А также на авто: на фронт передали более 100 полноприводных пикапов для ВСУ и 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск. В Великобритании для нужд украинской армии куплено более 300 грузовиков Leyland DAF, 14 бронемашин Spartan, два танковых тягача Oshkosh.

Кроме того, "большой популярностью в армии пользуются мобильные бани", также отмечает пресс-служба Порошенко.

МХП аграрного бизнесмена Юрия Косюка реализовала ряд социальных проектов на общую сумму 132,7 млн грн, а также передала 13 053 тыс. тонн собственной продукции (в эквиваленте – более 973 млн грн) волонтерам, сотрудникам и их семьям, больницам и внутренне перемещенным лицам. Таким образом, помощью компании можно считать 1,1 млрд грн.

Компания МХП и благотворительный фонд "МХП – Громади" выделяли средства и на другие проекты: пошив военной формы для женщин-военнослужащих, приобретение медоборудования для "Охматдета", военных госпиталей, других медицинских учреждений.

Одна из инициатив МХП "Кино ради победы!" – кинохудожественный проект, в рамках которого украинские фильмы показывают военным, внутренне перемещенным лицам и жителям общин. С 6 августа по 12 февраля состоялось 1125 кинопоказов в 186 населенных пунктах и воинских частях.

Фото: пресс-служба МХП

"Гуманитарный проект Common Help UA организовал помощь населению и армии на общую сумму более 639 млн грн. Проект создали благотворительный фонд "Повір у себе", агропромхолдинг "Астарта-Киев" и партнеры. Ключевые результаты: 29 600 тонн гуманитарной помощи; 598 млн грн – финансовая оценка благотворительных взносов и гуманитарной помощи; 799 тыс. плюс эвакуированных и жителей горячих точек и 433 социальных и медицинских учреждений получили помощь; 41 млн грн – дополнительные проекты по развитию малого и среднего бизнеса; создано 195 рабочих мест; произведено около 40 000 продовольственных наборов на сумму 23,4 млн грн.

"Машины, квадрокоптеры, ноутбуки, планшеты, видеокамеры, телевизоры, генераторные станции, противогазы, бронежилеты, военная форма и многие другие предметы первой необходимости – это лишь небольшой перечень того, что предоставил гуманитарный проект 50 тыс. военных, или 10 бригадам. Также Common Help UA доставил тысячи единиц амуниции, продуктов питания и медикаментов на сумму около 150 млн грн для наших военных", – отметили в организации.

Фото: пресс-служба "Астарта-Киев"

Помощь предприятий Group DF Дмитрия Фирташа за год войны составила 588,7 млн грн. Помощь сконцентрирована на четырех основных направлениях: помощь армии и ТрО, гуманитарная помощь жителям пострадавших от обстрела территорий, помощь местным общинам в восстановлении инфраструктуры, помощь медицине.

Среди ключевых направлений – покупка трех мобильных штабов, покупка, ремонт и передача автомобилей (670), закупка тепловизоров (120), бронежилетов (620), тактической одежды (3700), печей для обогрева (2200), а также плит, касок, амуниции, дронов, генераторов, закупка топлива для военных, выполнение технических работ.

В 2023 году бизнесы Фирташа передали ВСУ антидронные системы, радиоэлектронные системы обнаружения вражеских БПЛА и помогли установить оборудование систем ПВО на автотранспорт специального назначения.

Инфографика: пресс-служба Group DF

Аграрная компания Kernel Андрея Веревского передала в помощь ВСУ и гражданским 1 млрд грн. В частности, это 12,7 тыс. единиц военной формы, 8,7 тыс. бронежилетов и шлемов, а также средства связи, квадрокоптеры, тепловизоры.

Среди гуманитарной помощи – 5,5 тонн зерна, 1 млн л масла, 62 тыс. л консервации. С начала войны Kernel передал на нужды ВСУ 718 автомобилей.

Инфографика: пресс-служба Kernel

Лидер по производству лекарственных средств в Украине – "Фармак" – совместно с Благотворительным фондом семьи Жебривских направил на благотворительность более 65 млн грн. Кроме лекарств, которые компания предоставляла военным, закупили для ВСУ 106 беспилотных летательных аппаратов, 21 транспортное средство, 15 тепловизоров, 28 радиостанций и 17 генераторов. Также благотворительный фонд семьи Жебривских предоставляет военным медицинское оборудование и инструменты, бронежилеты, баллистические шлемы, другие средства индивидуальной защиты, термобелье, маскировочные комплекты, зарядные станции, аккумуляторы, смартфоны, планшеты, техническое и навигационное оборудование.

Фото: farmak.ua

Оператор мобильной связи "Киевстар" указывает, что поддержал за год своих абонентов и представителей бизнеса почти на 580 млн грн – в виде своих бесплатных услуг. Первые два месяца более 20 млн абонентов подписки могли звонить по телефону в сети даже без оплаченного пакета услуг. Более 4 млн клиентов "Киевстар" на временно оккупированных, а впоследствии на освобожденных территориях Украины получали бесплатные пакеты услуг. Таким же способом в начале войны оператор поддерживал уехавших за границу украинцев.

"Киевстар" выделил 300 млн грн для United24 на восстановление цифровой инфраструктуры, 130 млн – на гуманитарную помощь, собрал около 78 млн пожертвований во время благотворительных акций. Также компания выделяла деньги для фонда "Повернись живим", больницам, пожилым людям и пострадавшим от войны.

Инфографика: kyivstar.ua

Мобильный оператор lifecell сообщает, что, кроме предоставления бесплатных и льготных услуг, перечислил 40 млн грн для фонда United24. Также он собрал и передал для ВСУ оборудование на общую сумму более 37 млн грн.

Инфографика: lifecell.ua

Компания "Metro Украина" направила ВСУ и переселенцам более 40 млн грн за год войны. В частности, она передала 613 тонн продовольственных товаров, 65 тонн средств индивидуальной гигиены и бытовой химии, 34 тонн непродовольственных товаров. Помощь была направлена военным частям и подразделениям территориальной обороны, благотворительным организациям, больницам, приютам для животных.

Холдинг Bayadera Group, один из самых крупных представителей алкогольной отрасли, заявляет, что его финансовая помощь украинской армии за год войны составила 24,4 млн грн. На эти средства были приобретены БПЛА, квадрокоптеры с тепловизорами, дизельные генераторы, портативный аппарат для сосудистой хирургии, лекарства, техника, амуниция, средства защиты. Компания и дальше будет продолжать перечислять средства на нужды ВСУ, а впоследствии и на восстановление страны, отмечают в пресс-службе.

Ретейлер "Фокстрот" отмечает, что его общая помощь силам обороны и безопасности страны составила 14 млн грн. В частности, с сентября 2022 года началось шефство "Фокстрота" над воинскими частями Воздушных сил Украины, работающими в системе ПВО Украины. За полгода компания выдала подшефным 220 единиц техники по 25 запросам от 14 воинских частей из 10 регионов Украины.

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT, по словам своего СЕО Владимира Носова, донатит собственные средства в пользу ВСУ и ТрО. Суммарно за период полномасштабного вторжения WhiteBIT передала на армию и другие нужды украинцев почти $11 млн (около 400 млн грн по актуальному курсу). По словам Носова, для биржи это существенные суммы, но не настолько, чтобы отказаться от дальнейшей помощи своим людям и стране.

Международная букмекерская контора Favbet и благотворительный фонд Favbet Foundation в первый год полномасштабного вторжения направили в государственный бюджет и поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавших от войны украинцев около 193 млн грн. В частности, ВСУ получили 70 автомобилей (преимущественно внедорожников, бронированных автомобилей и микроавтобусов), более 60 дронов для разведки и корректировки артиллерийского огня, а также сотни единиц высокотехнологичного оборудования: систем связи, тепловизоров, приборов и прицелов ночного видения, дальномеров.