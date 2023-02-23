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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это была помощь от Киева, которая спасла жизнь бойца". Кличко посетил одну из воинских частей и рассказал о символическом подарке

Виталий Кличко: Киев как столица и сердце Украины с начала широкомасштабной войны не перестает помогать нашим военным
Виталий Кличко: Киев как столица и сердце Украины с начала широкомасштабной войны не перестает помогать нашим военным
Скриншот: Віталій Кличко / Telegram

В канун годовщины полномасштабного российского вторжения мэр Киева Виталий Кличко привез помощь в одну из воинских частей и сам получил подарок от бойцов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Посетил одну из воинских частей в Киевской области. Там на тренировочном полигоне проходят подготовку и боевое слаживание недавно мобилизованные военнослужащие и опытные бойцы. Получил от бойцов символический подарок – каску, которая спасла жизнь бойца под Бахмутом. Этот шлем воинской части в качестве помощи передавал город", – сообщил Кличко.

Он рассказал, что именно эта бригада давала отпор агрессору на самых горячих направлениях: защищала аэродром в Гостомеле и обороняла Рубежное и Северодонецк в Луганской области. Сегодня ее бойцы защищают Украину под Бахмутом в Донецкой области. Военные поблагодарили Виталия Кличко за сохраненные жизни и в целом за помощь.

"Киев как столица и сердце Украины с начала широкомасштабной войны не перестает помогать нашим военным. Сегодня мы снова приехали не с пустыми руками. Передали военным помощь, которую Киев привлек от иностранных партнеров: генераторы, карематы, спальники, тепловизоры, аптечки, грелки, пауэрбанки, набор ключей для ремонта автомобилей. Безграничное уважение и честь каждому, кто сражается за Украину. Вместе мы победим!" – подчеркнул Кличко.

Теги: Киев, Виталий Кличко, военные, оборона, помощь, война России против Украины, военнослужащий
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