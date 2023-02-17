"Партнеры готовы инвестировать в Украину". Кличко на конференции в Мюнхене встретился с сенаторами и банкирами США

"В этом году главная тема Мюнхена – война в Украине, усиление помощи нашему государству, в первую очередь – вооружением. И то, каким будет восстановление Украины после нашей победы. Встретился с делегацией сенаторов во главе с Митчем Макконелом – ныне лидером меньшинства в Сенате США. Еще с одной делегацией, представителей большинства в Сенате, встречусь завтра. С американскими партнерами говорили о том, какой украинцы видят свою победу в этой захватнической войне, которую развязала Россия, и какая нужна помощь для этого", – сообщил Кличко.

О помощи и участии американских партнеров в восстановлении Украины говорилось также во время встречи Кличко с крупными инвесторами.

"В частности, об этом говорил также во время встречи с президентом по глобальным делам одного из крупнейших инвестиционных банков мира – Goldman Sachs – Джаредом Коэном. Партнеры готовы инвестировать в Украину по окончании войны. И что немаловажно – готовы приобщиться с экспертной оценкой плана и воплощения дальнейших реформ. Чтобы инвестиции были защищены и работали на благо всех украинцев", – отметил мэр Киева.