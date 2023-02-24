Шмыгаль объяснил, как Украина закроет дефицит бюджета в этом году

"Уже анонсирована макрофинансовая помощь от Европейского союза на $18 млрд. До сентября должны получить $10 млрд от Соединенных Штатов. Есть договоренности о выделении в течение пяти лет $7,5 млрд от Норвегии. Но в этом году ожидаем $1,5 млрд от Канады. Также есть договоренности о меньших суммах с другими странами", – рассказал Шмыгаль.
Он добавил: учитывая все договоренности, чтобы закрыть дефицит, необходимо привлечь еще около $5 млрд.
Правительство планирует получить эти средства в рамках программы Международного валютного фонда.
В декабре Евросоюз согласовал выделение €18 млрд помощи Украине. Средства будут выплачиваться регулярными платежами, сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
$10 млрд предоставят США.
МВФ также готов оказать существенную экономическую поддержку Украине, сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева после визита в Киев. Директор фонда добавила, это будет "долгосрочная" программа.
Кроме того, Норвегия объявила о пакете помощи Украине. Речь идет о $7,3 млрд, которые будут выделяться в течение пяти лет. Согласно плану, в 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, остальное – на гуманитарные нужды.