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Шмыгаль объяснил, как Украина закроет дефицит бюджета в этом году

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В течение года Украина получит от ЕС $18 млрд
В течение года Украина получит от ЕС $18 млрд
Фото: depositphotos.com

Дефицит бюджета Украины в 2023 году – $38 млрд, напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Forbes, опубликованном 24 февраля, и сообщил, как правительство планирует финансировать смету страны.

"Уже анонсирована макрофинансовая помощь от Европейского союза на $18 млрд. До сентября должны получить $10 млрд от Соединенных Штатов. Есть договоренности о выделении в течение пяти лет $7,5 млрд от Норвегии. Но в этом году ожидаем $1,5 млрд от Канады. Также есть договоренности о меньших суммах с другими странами", – рассказал Шмыгаль.

Он добавил: учитывая все договоренности, чтобы закрыть дефицит, необходимо привлечь еще около $5 млрд.

Правительство планирует получить эти средства в рамках программы Международного валютного фонда. 

Контекст:

В декабре Евросоюз согласовал выделение €18 млрд помощи УкраинеСредства будут выплачиваться регулярными платежами, сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

$10 млрд предоставят США.

МВФ также готов оказать существенную экономическую поддержку Украине, сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева после визита в Киев. Директор фонда добавила, это будет "долгосрочная" программа.

Кроме того, Норвегия объявила о пакете помощи Украине. Речь идет о $7,3 млрд, которые будут выделяться в течение пяти лет. Согласно плану, в 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, остальное – на гуманитарные нужды.

Теги: Украина, МВФ, бюджет, дефицит, помощь, премьер-министр, Денис Шмыгаль, макрофинансовая помощь
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