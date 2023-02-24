Шмыгаль объяснил, как Украина закроет дефицит бюджета в этом году

"Уже анонсирована макрофинансовая помощь от Европейского союза на $18 млрд. До сентября должны получить $10 млрд от Соединенных Штатов. Есть договоренности о выделении в течение пяти лет $7,5 млрд от Норвегии. Но в этом году ожидаем $1,5 млрд от Канады. Также есть договоренности о меньших суммах с другими странами", – рассказал Шмыгаль.

Он добавил: учитывая все договоренности, чтобы закрыть дефицит, необходимо привлечь еще около $5 млрд.

Правительство планирует получить эти средства в рамках программы Международного валютного фонда.