Кабмин одобрил законопроект "О госрезервах", чтобы Украина в любой момент была обеспечена "всеми первоочередными вещами" – Шмыгаль

Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался "потомком советской системы", отметил Шмыгаль на заседании Кабмина Фото: kmu.gov.ua

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр правительства.

"Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался потомком советской системы. Теперь мы предлагаем коренным образом изменить подходы к его работе. Во-первых, предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв, – сказал глава Кабмина. – Мобилизационный резерв – это наши запасы, которые позволят быстро разворачивать дополнительные военные производства, ремонт военной техники, восстановление критической транспортной инфраструктуры, восстановление энергосистемы и другое".

По словам Шмыгаля, формирование резервов будет проходить по следующим сферам: продовольственная, медицинская, энергетическая и техническая.

"Главная цель – сделать так, чтобы Украина была в любой момент времени обеспечена всеми первоочередными вещами", – пояснил премьер во время вступительной речи перед голосованием.

Шмыгаль напомнил, что на предыдущем заседании правительства Кабмин также одобрил законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.

Видеозапись выступления главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.