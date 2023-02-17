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Кабмин одобрил законопроект "О госрезервах", чтобы Украина в любой момент была обеспечена "всеми первоочередными вещами" – Шмыгаль

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Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался "потомком советской системы", отметил Шмыгаль на заседании Кабмина
Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался "потомком советской системы", отметил Шмыгаль на заседании Кабмина
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля одобрил законопроект "О государственных резервах".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр правительства.

"Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался потомком советской системы. Теперь мы предлагаем коренным образом изменить подходы к его работе. Во-первых, предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв, – сказал глава Кабмина. – Мобилизационный резерв – это наши запасы, которые позволят быстро разворачивать дополнительные военные производства, ремонт военной техники, восстановление критической транспортной инфраструктуры, восстановление энергосистемы и другое".

По словам Шмыгаля, формирование резервов будет проходить по следующим сферам: продовольственная, медицинская, энергетическая и техническая.

"Главная цель – сделать так, чтобы Украина была в любой момент времени обеспечена всеми первоочередными вещами", – пояснил премьер во время вступительной речи перед голосованием.

Шмыгаль напомнил, что на предыдущем заседании правительства Кабмин также одобрил законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.

Видеозапись выступления главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/3351645838436798/

Контекст:

14 февраля Кабмин согласовал законопроект о минимальных запасах нефти и газа. Цель проекта – повышение уровня энергобезопасности государства путем обеспечения непрерывных поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок Украины в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов, отметили в правительстве.

Шмыгаль подчеркнул, что "создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов – это вопрос национальной безопасности, который актуален сейчас, но останется таким же важным и после нашей победы и завершения войны".

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, ремонт, законопроект, Госрезерв, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин, восстановление
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