Кабмин разработал законопроект, который позволит Украине "спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере"

"Цель проекта – повышение уровня энергобезопасности государства путем обеспечения непрерывных поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок Украины в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что документ является "составной частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

Перед голосованием о законопроекте рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму его выступления опубликовал сайт Кабмина.

"Будет создана диверсифицированная система хранения. В случае наступления кризисной ситуации у нас в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять не менее 61 дня внутреннего потребления. Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере", – объяснил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что "создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов – это вопрос национальной безопасности, который актуален сейчас, но останется таким же важным и после нашей победы и завершения войны".