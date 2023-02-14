Кабмин разработал законопроект, который позволит Украине "спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере"

"Цель проекта – повышение уровня энергобезопасности государства путем обеспечения непрерывных поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок Украины в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов", – говорится в сообщении.
В Кабмине отметили, что документ является "составной частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".
Перед голосованием о законопроекте рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму его выступления опубликовал сайт Кабмина.
"Будет создана диверсифицированная система хранения. В случае наступления кризисной ситуации у нас в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять не менее 61 дня внутреннего потребления. Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере", – объяснил глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что "создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов – это вопрос национальной безопасности, который актуален сейчас, но останется таким же важным и после нашей победы и завершения войны".
В апреле 2022 года, на второй месяц полномасштабного вторжения РФ, в Украине возник дефицит топлива. Представители центральных властей Украины обещали тогда решить проблему "в течение недели", однако недостаток топлива ощущался до лета.
В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали "зеленые коридоры".
5 мая стало известно, что Россия ракетными ударами уничтожила или повредила в Украине около 15 нефтебаз.