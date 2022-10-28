Россия навсегда потеряла статус ключевого экспортера ископаемого топлива – отчет Международного энергетического агентства

В отчете говорится, что Россия является крупнейшим в мире экспортером ископаемого топлива, но после начала войны она теряет этот статус и своего основного клиента – Европу. Все торговые связи России с Европой, основанные на ископаемом топливе, в конечном итоге были подорваны из-за амбиций Европы по достижению нулевого уровня выбросов, но способность России осуществлять поставки по относительно низким ценам означала, что она теряла позиции лишь постепенно. Теперь разрыв произошел с такой скоростью, которую мало кто мог себе представить, отмечают в агентстве.
"Действия России превратили быстрое восстановление экономики после пандемии, которая нагрузила все возможные глобальные цепочки поставок, включая энергетику, в полномасштабные энергетические потрясения", – говорится в отчете.
Российский экспорт ископаемого топлива никогда не вернется к уровню 2021 года, а переориентация РФ на азиатские рынки особенно сложна, когда речь идет о природном газе, сказано в документе.
"Потеряв свой крупнейший экспортный рынок в Европе, Россия столкнется с перспективой значительного снижения своей роли в международных энергетических процессах. 2021 год оказался высшей точкой для российских экспортных потоков. Ее доля в международной торговле газом, которая в 2021 году составляла 30%, упадет к 2030 году, по разным сценариям, до 15% или 10%. Импортеры в Китае активно заключают контракты на поставку сжиженного природного газа, и в прогнозируемом газовом балансе Китая нет места для еще одного крупномасштабного газопровода из России", – говорится в отчете.
Доля России в международной торговле энергоносителями в целом, которая в 2021 году составляла около 20%, упадет до 13% в 2030 году, также отмечают в агентстве.
В долгосрочной перспективе одним из последствий действий России является то, что время быстрого роста спроса на газ подходит к концу.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил поставки российского газа, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Агентство Bloomberg сообщило 25 октября, что Европа сумела накопить в хранилищах больше газа, чем было необходимо.