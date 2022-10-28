Россия навсегда потеряла статус ключевого экспортера ископаемого топлива – отчет Международного энергетического агентства

В отчете говорится, что Россия является крупнейшим в мире экспортером ископаемого топлива, но после начала войны она теряет этот статус и своего основного клиента – Европу. Все торговые связи России с Европой, основанные на ископаемом топливе, в конечном итоге были подорваны из-за амбиций Европы по достижению нулевого уровня выбросов, но способность России осуществлять поставки по относительно низким ценам означала, что она теряла позиции лишь постепенно. Теперь разрыв произошел с такой скоростью, которую мало кто мог себе представить, отмечают в агентстве.

"Действия России превратили быстрое восстановление экономики после пандемии, которая нагрузила все возможные глобальные цепочки поставок, включая энергетику, в полномасштабные энергетические потрясения", – говорится в отчете.

Российский экспорт ископаемого топлива никогда не вернется к уровню 2021 года, а переориентация РФ на азиатские рынки особенно сложна, когда речь идет о природном газе, сказано в документе.

"Потеряв свой крупнейший экспортный рынок в Европе, Россия столкнется с перспективой значительного снижения своей роли в международных энергетических процессах. 2021 год оказался высшей точкой для российских экспортных потоков. Ее доля в международной торговле газом, которая в 2021 году составляла 30%, упадет к 2030 году, по разным сценариям, до 15% или 10%. Импортеры в Китае активно заключают контракты на поставку сжиженного природного газа, и в прогнозируемом газовом балансе Китая нет места для еще одного крупномасштабного газопровода из России", – говорится в отчете.

Доля России в международной торговле энергоносителями в целом, которая в 2021 году составляла около 20%, упадет до 13% в 2030 году, также отмечают в агентстве.

В долгосрочной перспективе одним из последствий действий России является то, что время быстрого роста спроса на газ подходит к концу.