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Кабмин в марте проведет индексацию пенсий на 20% для более чем 10 млн украинцев – Шмыгаль

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В 2022 году государство направило на пенсии 575 млрд грн, отметил Шмыгаль
В 2022 году государство направило на пенсии 575 млрд грн, отметил Шмыгаль
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В 2023 году пенсии для украинцев снова будут повышены.

Об этом 17 февраля на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", – сказал глава Кабмина. – Правительство исполняет свои обязательства перед людьми. Мы помогаем тем, кто в этом больше всего нуждается. Индексация выплат коснется более чем 10 млн украинцев".

Шмыгаль отметил, что индексация пенсий будет проведена несмотря на то, что по закону Украины о госбюджете на 2023 год она "не является обязательной".

"В 2022 году государство направило на социальные выплаты около 800 млрд грн. В частности, на пенсии было направлено 575 млрд грн. Это на 65 млрд грн, или на 12,5%, больше, чем в довоенном 2021 году. То есть в год полномасштабной войны нам все равно удалось увеличить пенсионные выплаты", – подчеркнул премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/3351645838436798/

Контекст:

С 1 декабря 2022 года минимальная пенсия в Украине лицам с полным страховым стажем составляет 2500 грн.

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2023 года составил 4622 грн. Как информировал Пенсионный фонд, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.

Теги: Украина, госбюджет, правительство, пенсии, социальные выплаты, украинцы, пенсионеры, выплаты, пенсия, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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