Кабмин в марте проведет индексацию пенсий на 20% для более чем 10 млн украинцев – Шмыгаль

Об этом 17 февраля на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", – сказал глава Кабмина. – Правительство исполняет свои обязательства перед людьми. Мы помогаем тем, кто в этом больше всего нуждается. Индексация выплат коснется более чем 10 млн украинцев".

Шмыгаль отметил, что индексация пенсий будет проведена несмотря на то, что по закону Украины о госбюджете на 2023 год она "не является обязательной".

"В 2022 году государство направило на социальные выплаты около 800 млрд грн. В частности, на пенсии было направлено 575 млрд грн. Это на 65 млрд грн, или на 12,5%, больше, чем в довоенном 2021 году. То есть в год полномасштабной войны нам все равно удалось увеличить пенсионные выплаты", – подчеркнул премьер.