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Индексация пенсий в Украине состоится в марте – Министерство соцполитики

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Индексация пенсий в Украине будет проведена в марте, а не апреле
Индексация пенсий в Украине будет проведена в марте, а не апреле
Фото: depositphotos.com

Индексация пенсий в Украине на уровень инфляции пройдет в марте, как и было запланировано ранее. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года", – отметили в ведомстве.

В то же время министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу", опубликованном 11 февраля, сообщала, что индексация будет проведена на месяц позже.

"Мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, такая индексация произойдет в апреле", – сказала министр.

В министерстве отметили, что их ведомство уже готовит соответствующий проект решения, который будет вынесено на рассмотрение Кабинета Министров "в ближайшее время".

Контекст:

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 октября составил 4539,36 грн. По информации Пенсионного фонда, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.

Теги: Украина, инфляция, индексация зарплат, пенсия, Оксана Жолнович
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