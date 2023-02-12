Индексация пенсий в Украине состоится в марте – Министерство соцполитики

Индексация пенсий в Украине будет проведена в марте, а не апреле Фото: depositphotos.com

"Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года", – отметили в ведомстве.

В то же время министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу", опубликованном 11 февраля, сообщала, что индексация будет проведена на месяц позже.

"Мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, такая индексация произойдет в апреле", – сказала министр.

В министерстве отметили, что их ведомство уже готовит соответствующий проект решения, который будет вынесено на рассмотрение Кабинета Министров "в ближайшее время".