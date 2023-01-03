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Шмыгаль о пенсионной реформе: Все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета

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Трудоспособного населения в Украине становится меньше, отметил Шмыгаль
Трудоспособного населения в Украине становится меньше, отметил Шмыгаль
Фото: EPA

Внедрение обязательного пенсионного накопления – один из приоритетов правительства Украины в 2023 году.

Об этом 3 января на первом заседании правительства в новом году сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, в Украине уже "много лет" есть проблема с наполнением Пенсионного фонда.

"Трудоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критичной, – сказал Шмыгаль. – Реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета. Денежные средства будут идти туда из трех источников: вклад работодателей, вклад государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан".

Таким образом, продолжил глава Кабмина, удастся реализовать на практике "право каждого украинца на достойную пенсию".

"В то же время стратегическим приоритетом остается и продолжение поддержки всех украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Адресность будет ключевым подходом к социальной помощи. Все социальные выплаты и пенсии мы обеспечим в полной мере", – заверил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1359867451492158/

Контекст:

По прогнозам правительства, к 2035 году пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В декабре 2021 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Верховная Рада примет пакет законопроектов, предусматривающих переход на накопительную пенсионную систему в 2022 году.

Теги: Украина, правительство, пенсии, социальные выплаты, украинцы, пенсионеры, выплаты, пенсионная реформа, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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