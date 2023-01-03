Шмыгаль о пенсионной реформе: Все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета

Об этом 3 января на первом заседании правительства в новом году сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, в Украине уже "много лет" есть проблема с наполнением Пенсионного фонда.

"Трудоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критичной, – сказал Шмыгаль. – Реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета. Денежные средства будут идти туда из трех источников: вклад работодателей, вклад государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан".

Таким образом, продолжил глава Кабмина, удастся реализовать на практике "право каждого украинца на достойную пенсию".

"В то же время стратегическим приоритетом остается и продолжение поддержки всех украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Адресность будет ключевым подходом к социальной помощи. Все социальные выплаты и пенсии мы обеспечим в полной мере", – заверил Шмыгаль.