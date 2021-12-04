"Люди живут дольше". Глава Минфина рассказал, зачем Украине нужна пенсионная реформа

Речь об этом зашла после вопроса о пенсионной реформе в стране и ответа Марченко, что соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

"Почему эта тема назрела? Потому что старение населения продолжается, люди живут дольше, соответственно, им нужно более длительный период платить пенсии, это хороший показатель, это свидетельствует, что качество жизни повышается. Но этот показатель также свидетельствует, что это все нужно профинансировать", – сказал министр.

Он отметил, что Пенсионный фонд в Украине дефицитный и "не самостоятельный, поэтому есть нормальная практика, когда создаются механизмы накопительных уровней".

"Граждане смогут самостоятельно, мотивированно откладывать средства на свой собственный накопительный счет. То есть переход от системы Define benefit, когда вы четко понимаете, какова ваша заработная плата и сколько вы будете получать в будущем, к системе Defined Contribution, когда вы уже определяете, сколько вы хотите получать на пенсии, сколько вы сможете вложить, столько и получите потом. Я считаю это более справедливым, и на сегодняшний момент в мире этот подход более справедлив", – объяснил Марченко.