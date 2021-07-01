Гройсман: В законодательные инициативы по земельной и пенсионной реформам необходимо внести изменения

По его словам, схема рынка земли и накопительная пенсионная система, предложенные властью, не только лишат украинцев земли как ресурса, но и приведут "к обнищанию каждого пенсионера", так как никто не гарантирует сохранения накоплений граждан.

Экс-премьер считает, что риски полной распродажи земли после 2024 года и риски обесценивания сбережений никто не просчитывает.

"Украинскому фермеру нужны деньги и эксклюзивное право купить землю. Далее он создает рабочие места на своей территории, нанимает работников, будет производить продукцию и поставлять ее украинцам. Что нужно будущим пенсионерам? Чтобы их накопления не сгорели и не пропали! И вот, сочетая эти две системы, можно достичь четких целей. Украина может быть экономически успешной, а украинцы – богаче", – подчеркнул Гройсман.

Он предложил кредитовать фермеров за счет средств Пенсионного фонда, если пенсионная система в Украине будет изменена.

"В случае введения накопительной пенсионной системы в Пенсионном фонде за два года будет аккумулировано около 120 млрд грн. И это именно тот объем средств, который нужен украинским фермерам для выкупа 4,5 млн га земель, которые будут в свободном обращении. Средства Пенсионного фонда могут предоставляться фермерам в качестве долгосрочных и недорогих кредитов на 20 лет под 2,5–3%. Фермер будет платить процент за пользование кредитом, развивать агросектор и село в целом, а пенсионер – получать дополнительный доход на свои сбережения и иметь гарантию их сохранности. Государство также может быть привлечено – путем компенсации кредитных процентов к уровню учетной ставки НБУ", – сказал экс-премьер.

Он считает, что в таком случае Украина будет иметь потенциал к росту количества фермерских хозяйств и стабильности в пенсионной системе.

"Вот что нужно сделать сейчас немедленно – для того, чтобы исправить ситуацию и не приводить Украину и украинцев к катастрофе, когда исчезнет и земля, и фермерство. Я призываю власти это сделать. Если вы не сделаете, мы придем и сделаем. Время до 2024 года еще есть", – резюмировал Гройсман.