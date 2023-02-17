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В 2023 году выплаты для ВПЛ и субсидии будут продолжены – Шмыгаль

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Правительство Украины "не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги", отметил Шмыгаль
Правительство Украины "не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги", отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

В Украине субсидии получают 2,3 млн домохозяйств, в 2023 году выплаты будут продолжены.

Об этом 17 февраля на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"В этом году продолжим в полной мере выплачивать субсидии наиболее уязвимым категориям. В феврале этого года средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 1684 грн", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, продолжены выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), добавил премьер.

"Люди, вынужденные покинуть собственный дом из-за войны, будут и дальше получать особое внимание и помощь от правительства. В 2022 году мы выплатили для ВПЛ 53,5 млрд грн. В этом году мы автоматически продолжили такие выплаты", – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что правительство "не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги", а также "помогает общинам, чтобы они так же оставляли свои тарифы без изменений".

"В условиях, когда более половины всех расходов бюджета идут на защиту нашей страны, мы все равно находим ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше нуждается. Программы социальных выплат будут и дальше становиться более адресными, что в то же время позволит увеличить их размер", – резюмировал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/3351645838436798/

Контекст:

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщали в Офисе президента.

Кабмин утвердил программы помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий. Они предусматривают ежемесячные выплаты: 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн на каждого ребенка. 

С 2019 года субсидии в Украине выплачивают в денежной форме. С 1 декабря 2022 года поменялись правила назначения субсидий – полномочия принимать обращения о назначении субсидий перешли в Пенсионный фонд Украины.

Теги: Украина, бюджет, правительство, тарифы, помощь, жилищно-коммунальные услуги, переселенцы, субсидии, украинцы, выплаты, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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