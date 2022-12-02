В Украине изменились правила назначения субсидий

"Начиная с 1 декабря 2022 года назначение жилищных субсидий, прием граждан по этим вопросам будут осуществляться органами Пенсионного фонда Украины по экстерриториальному принципу, что позволит обеспечить право людей на помощь в условиях, когда они вынужденно изменили свое место жительства", – говорится в сообщении.

Также появится возможность обращения граждан по вопросам предоставления жилищных субсидий в электронной форме через веб-портал электронных услуг и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

С января 2023 весь процесс предоставления жилищных субсидий (прием граждан, назначение, начисление и выплата) будут осуществлять органы Пенсионного фонда Украины. Информация о получателях жилищных субсидий будет передана Пенсионному фонду.

Кроме того, останется возможность обращения граждан о предоставлении жилищных субсидий к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам центра предоставления административных услуг, а также через портал "Дія".

Таким образом, для граждан, уже получающих жилищную субсидию, ничего не изменится. Поменяется только орган, который в дальнейшем будет администрировать предоставление жилищных субсидий. Граждане по-прежнему получат соответствующие средства на свой банковский счет или через почтовое отделение.