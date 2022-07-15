Правительство продолжит выплачивать субсидии украинцам, которые в них нуждаются – Шмыгаль

Он подчеркнул, что тарифы в следующем отопительном сезоне повышаться не будут.

"Также правительство продолжит выплачивать субсидии украинцам, которые нуждаются в помощи по оплате коммунальных платежей", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

В июне в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем.

В конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой в квартирах киевлян будет холоднее, чем обычно.