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Правительство продолжит выплачивать субсидии украинцам, которые в них нуждаются – Шмыгаль

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Тарифы в следующем отопительном сезоне в Украине меняться не будут, заявили в правительстве
Тарифы в следующем отопительном сезоне в Украине меняться не будут, заявили в правительстве
Фото: depositphotos.com

В Украине продолжат выплачивать субсидии на жилищно-коммунальные услуги всем, кто в них нуждается. Об этом на заседании правительства 15 июля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он подчеркнул, что тарифы в следующем отопительном сезоне повышаться не будут.

"Также правительство продолжит выплачивать субсидии украинцам, которые нуждаются в помощи по оплате коммунальных платежей", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

В июне в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. 

В конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой в квартирах киевлян будет холоднее, чем обычно.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: отопление, отопительный сезон, жилищно-коммунальные услуги, субсидии, Денис Шмыгаль, Кабмин
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