Все доплаты к пенсии по возрасту в 2023 году будут сохранены – Шмыгаль

В 2023 году на пенсионное обеспечение планируется потратить более 700 млрд грн, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 грн. Для пенсионеров 75–80 лет это доплата до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70–75 лет такая доплата составляет до 300 грн", – сообщил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, в этом году на пенсионное обеспечение планируется потратить более 700 млрд грн.

Премьер также заявил, что в марте Кабмин проведет индексацию пенсий на 20% для более чем 10 млн украинцев.

Программа доплат к пенсии по возрасту инициирована президентом Владимиром Зеленским.

Шмыгаль сообщал в сентябре 2021 года, что с октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70–75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн. Это будет касаться пенсионеров, пенсия которых меньше размера средней зарплаты за 2020 год, уточнял глава Кабмина. Шмыгаль указал, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75–80 лет начнут получать доплаты по 400 грн, а в 2020 году доплаты по 500 грн начали получать люди старше 80 лет.