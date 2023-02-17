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Все доплаты к пенсии по возрасту в 2023 году будут сохранены – Шмыгаль

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В 2023 году на пенсионное обеспечение планируется потратить более 700 млрд грн, отметил Шмыгаль
В 2023 году на пенсионное обеспечение планируется потратить более 700 млрд грн, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

В 2023 году все доплаты к пенсии по возрасту будут сохранены. Об этом 17 февраля на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 грн. Для пенсионеров 75–80 лет это доплата до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70–75 лет такая доплата составляет до 300 грн", – сообщил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, в этом году на пенсионное обеспечение планируется потратить более 700 млрд грн.

Премьер также заявил, что в марте Кабмин проведет индексацию пенсий на 20% для более чем 10 млн украинцев.

Программа доплат к пенсии по возрасту инициирована президентом Владимиром Зеленским.

Шмыгаль сообщал в сентябре 2021 года, что с октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70–75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн. Это будет касаться пенсионеров, пенсия которых меньше размера средней зарплаты за 2020 год, уточнял глава Кабмина. Шмыгаль указал, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75–80 лет начнут получать доплаты по 400 грн, а в 2020 году доплаты по 500 грн начали получать люди старше 80 лет.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/3351645838436798/

Контекст:

С 1 декабря 2022 года минимальная пенсия в Украине лицам с полным страховым стажем составляет 2500 грн.

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2023 года составил 4622 грн. Как информировал Пенсионный фонд, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.

Теги: Украина, правительство, пенсии, украинцы, пенсионеры, выплаты, президент, пенсия, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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