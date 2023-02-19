Кабмин Украины продолжил программу безвозвратных грантов "єРобота" – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что за неделю было выдано 85 грантов на общую сумму 405 млн грн Фото: kmu.gov.ua

"Опрос, проведенный Минцифры, показал, что 76% предпринимателей планируют расширение бизнеса в 2023 году. Правительство помогает в этом направлении, поэтому мы продолжили программу безвозвратных грантов для бизнеса "єРобота", – написал он.

По данным главы правительства, на уходящей неделе "было выдано 85 новых грантов для развития садов и теплиц" на общую сумму 405 млн грн. Площадь насаждений – более 1 тыс. гектаров.

"Кроме того, с 1-го по 12 февраля поступило 767 заявок на получение микрогрантов до 250 тыс. грн. Всего в этом году правительство планирует выдать более 7 тыс. микрогрантов. В бюджете на это предусмотрено 1,8 млрд грн", – объяснил Шмыгаль.