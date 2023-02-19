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Кабмин Украины продолжил программу безвозвратных грантов "єРобота" – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что за неделю было выдано 85 грантов на общую сумму 405 млн грн
Шмыгаль отметил, что за неделю было выдано 85 грантов на общую сумму 405 млн грн
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины помогает жителям страны расширять свой бизнес, заявил 19 февраля в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Опрос, проведенный Минцифры, показал, что 76% предпринимателей планируют расширение бизнеса в 2023 году. Правительство помогает в этом направлении, поэтому мы продолжили программу безвозвратных грантов для бизнеса "єРобота", – написал он.

По данным главы правительства, на уходящей неделе "было выдано 85 новых грантов для развития садов и теплиц" на общую сумму 405 млн грн. Площадь насаждений – более 1 тыс. гектаров.

"Кроме того, с 1-го по 12 февраля поступило 767 заявок на получение микрогрантов до 250 тыс. грн. Всего в этом году правительство планирует выдать более 7 тыс. микрогрантов. В бюджете на это предусмотрено 1,8 млрд грн", – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0t6dTCTfHaXjUiGwPNiDh9c6NbpmemRRxXrKUVWh7pDPFUnQ4huuTdJQBHLKkGcQBl

Контекст:

Проект "єРобота" стартовал 21 июня 2022 года и предусматривает шесть программ. Первая – гранты для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта выдают за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения

Правительственная грантовая программа предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест, сообщала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики рассказали 26 декабря, что в рамках очередной волны реализации проекта "єРобота" микрогранты на общую сумму 148,3 млн грн получат 626 предпринимателей. В рамках проекта будет создано 1419 рабочих мест, отметила Свириденко. С начала реализации программы Кабмин утвердил гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предпринимателя, добавили в Минэкономики.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, экономика, бизнес, правительство, предприниматели, гранты, Денис Шмыгаль
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