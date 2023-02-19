Кабмин Украины продолжил программу безвозвратных грантов "єРобота" – Шмыгаль

"Опрос, проведенный Минцифры, показал, что 76% предпринимателей планируют расширение бизнеса в 2023 году. Правительство помогает в этом направлении, поэтому мы продолжили программу безвозвратных грантов для бизнеса "єРобота", – написал он.
По данным главы правительства, на уходящей неделе "было выдано 85 новых грантов для развития садов и теплиц" на общую сумму 405 млн грн. Площадь насаждений – более 1 тыс. гектаров.
"Кроме того, с 1-го по 12 февраля поступило 767 заявок на получение микрогрантов до 250 тыс. грн. Всего в этом году правительство планирует выдать более 7 тыс. микрогрантов. В бюджете на это предусмотрено 1,8 млрд грн", – объяснил Шмыгаль.
Проект "єРобота" стартовал 21 июня 2022 года и предусматривает шесть программ. Первая – гранты для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта выдают за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения.
Правительственная грантовая программа предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест, сообщала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
В Минэкономики рассказали 26 декабря, что в рамках очередной волны реализации проекта "єРобота" микрогранты на общую сумму 148,3 млн грн получат 626 предпринимателей. В рамках проекта будет создано 1419 рабочих мест, отметила Свириденко. С начала реализации программы Кабмин утвердил гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предпринимателя, добавили в Минэкономики.