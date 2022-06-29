Минцифры запускает бесплатное IT-обучение для украинцев

Кабмин запускает проект IT Generation, в рамках которого украинцев без опыта работы будут обучать программированию Фото: pixabay.com

"Мы сможем бесплатно обучить 1 тыс. украинцев IT-специальностям. А через некоторое время еще 2 тыс. Однако конечная цель – помочь десяткам тысяч украинцев войти в IT", – написал чиновник.

Обучение будет проводить не государство, а специализированные компании, отметил он. Цель министерства "увеличить долю IT в ВВП страны до 10%, которая до полномасштабного вторжения достигала максимум 5%".

Проект будет реализован в несколько этапов, сообщило Минцифры в Telegram. В июле будет объявлен набор школ на программу, а в августе украинцы смогут подать заявку на программу и начать обучение.

Государство оплатит курс стоимостью от $250 в месяц до $1 тыс. за весь курс, говорится на сайте программы. Принять участие в ней смогут украинцы со знанием английского языка, возрастом от 21 до 60 лет.