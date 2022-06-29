Минцифры запускает бесплатное IT-обучение для украинцев

"Мы сможем бесплатно обучить 1 тыс. украинцев IT-специальностям. А через некоторое время еще 2 тыс. Однако конечная цель – помочь десяткам тысяч украинцев войти в IT", – написал чиновник.
Обучение будет проводить не государство, а специализированные компании, отметил он. Цель министерства "увеличить долю IT в ВВП страны до 10%, которая до полномасштабного вторжения достигала максимум 5%".
Проект будет реализован в несколько этапов, сообщило Минцифры в Telegram. В июле будет объявлен набор школ на программу, а в августе украинцы смогут подать заявку на программу и начать обучение.
Государство оплатит курс стоимостью от $250 в месяц до $1 тыс. за весь курс, говорится на сайте программы. Принять участие в ней смогут украинцы со знанием английского языка, возрастом от 21 до 60 лет.
Правительственные гранты на обучение в сфере IT анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя проект "єРобота". По словам Шмыгаля, "єРобота" – это первое из восьми звеньев новой экономической стратегии и политики правительства.
Также программы "єРобота" предусматривают гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса, развитие агробизнеса и стартапы, сообщалось на сайте Кабмина.