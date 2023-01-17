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Кабмин Украины изменил порядок предоставления грантов по программе "єРобота"

Решение об изменениях в порядки предоставления грантов по программе "єРобота" Кабмин принял на заседании 17 января
Решение об изменениях в порядки предоставления грантов по программе "єРобота" Кабмин принял на заседании 17 января
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины на заседании 17 января принял решение об изменениях в порядки предоставления грантов по программе "єРобота".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

"Так, микрогранты для малого и микробизнеса будут выплачиваться, прежде всего, из ресурсов Фонда государственного социального страхования на случай безработицы. Это обеспечит стабильность финансирования программы", – сказал Шмыгаль.

По его словам, микрогранты, в отношении которых в 2022 году принято положительное решение, выплатят из общего фонда госбюджета.

"Держим курс на дальнейшее содействие бизнесу", – отметил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/487195126886733/

Контекст:

Проект "єРобота" стартовал 21 июня 2022 года и предусматривает шесть программ. Первая – гранты для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта выдают за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения

Правительственная грантовая программа предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест, сообщала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики рассказали 26 декабря, что в рамках очередной волны реализации проекта "єРобота" микрогранты на общую сумму 148,3 млн грн получат 626 предпринимателей. В рамках проекта будет создано 1419 рабочих мест, отметила Свириденко. С начала реализации программы Кабмин утвердил гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предпринимателя, добавили в Минэкономики.

Теги: Украина, безработица, госбюджет, экономика, правительство, предприниматели, выплаты, гранты, финансирование, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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