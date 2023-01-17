Кабмин Украины изменил порядок предоставления грантов по программе "єРобота"

Решение об изменениях в порядки предоставления грантов по программе "єРобота" Кабмин принял на заседании 17 января Фото: kmu.gov.ua

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

"Так, микрогранты для малого и микробизнеса будут выплачиваться, прежде всего, из ресурсов Фонда государственного социального страхования на случай безработицы. Это обеспечит стабильность финансирования программы", – сказал Шмыгаль.

По его словам, микрогранты, в отношении которых в 2022 году принято положительное решение, выплатят из общего фонда госбюджета.

"Держим курс на дальнейшее содействие бизнесу", – отметил Шмыгаль.