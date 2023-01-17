Кабмин Украины изменил порядок предоставления грантов по программе "єРобота"

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.
"Так, микрогранты для малого и микробизнеса будут выплачиваться, прежде всего, из ресурсов Фонда государственного социального страхования на случай безработицы. Это обеспечит стабильность финансирования программы", – сказал Шмыгаль.
По его словам, микрогранты, в отношении которых в 2022 году принято положительное решение, выплатят из общего фонда госбюджета.
"Держим курс на дальнейшее содействие бизнесу", – отметил Шмыгаль.
Проект "єРобота" стартовал 21 июня 2022 года и предусматривает шесть программ. Первая – гранты для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта выдают за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения.
Правительственная грантовая программа предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест, сообщала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
В Минэкономики рассказали 26 декабря, что в рамках очередной волны реализации проекта "єРобота" микрогранты на общую сумму 148,3 млн грн получат 626 предпринимателей. В рамках проекта будет создано 1419 рабочих мест, отметила Свириденко. С начала реализации программы Кабмин утвердил гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предпринимателя, добавили в Минэкономики.