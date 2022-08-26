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"єРобота" позволит создать в Украине более 300 тыс. рабочих мест – Свириденко

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Гранты на свой бизнес уже получили 277 украинцев
Гранты на свой бизнес уже получили 277 украинцев
Фото: depositphotos.com

Правительственная грантовая программа "єРобота" предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест. Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, сообщил Правительственный портал.

"Правительство запустило ряд грантовых программ как мощный инструмент для поддержки малого и среднего бизнеса. Любой предприниматель, стремящийся развивать свое дело или начать новое, может получить безвозвратную помощь от государства. Это также будет стимулировать создание рабочих мест, в которых нуждаются сейчас украинцы", – говорится в сообщении. 

По словам Свириденко, украинцы заинтересованы в участии в программе: на сегодняшний день заявки на получение грантов отправили 10 тыс. граждан. Большинство из этих заявок – 8,5 тыс. – на получение микрогранта на начало или развитие собственного дела. 

Первые 227 победителей программы микрогрантов уже получили деньги на свои счета. Общая сумма перечисленных им средств составила 52,7 млн. грн.

Контекст:

Проект "єРобота" стартовал 21 июня и предусматривает шесть программ. Первая – гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта будут давать за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения. На грантовые программы Кабинет Министров Украины выделил 16 млрд грн.

По словам Шмыгаля, "єРобота" – это первое из восьми звеньев новой экономической стратегии и политики правительства.

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