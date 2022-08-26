"єРобота" позволит создать в Украине более 300 тыс. рабочих мест – Свириденко

"Правительство запустило ряд грантовых программ как мощный инструмент для поддержки малого и среднего бизнеса. Любой предприниматель, стремящийся развивать свое дело или начать новое, может получить безвозвратную помощь от государства. Это также будет стимулировать создание рабочих мест, в которых нуждаются сейчас украинцы", – говорится в сообщении.
По словам Свириденко, украинцы заинтересованы в участии в программе: на сегодняшний день заявки на получение грантов отправили 10 тыс. граждан. Большинство из этих заявок – 8,5 тыс. – на получение микрогранта на начало или развитие собственного дела.
Первые 227 победителей программы микрогрантов уже получили деньги на свои счета. Общая сумма перечисленных им средств составила 52,7 млн. грн.
Проект "єРобота" стартовал 21 июня и предусматривает шесть программ. Первая – гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта будут давать за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения. На грантовые программы Кабинет Министров Украины выделил 16 млрд грн.
По словам Шмыгаля, "єРобота" – это первое из восьми звеньев новой экономической стратегии и политики правительства.