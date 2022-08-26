"єРобота" позволит создать в Украине более 300 тыс. рабочих мест – Свириденко

"Правительство запустило ряд грантовых программ как мощный инструмент для поддержки малого и среднего бизнеса. Любой предприниматель, стремящийся развивать свое дело или начать новое, может получить безвозвратную помощь от государства. Это также будет стимулировать создание рабочих мест, в которых нуждаются сейчас украинцы", – говорится в сообщении.

По словам Свириденко, украинцы заинтересованы в участии в программе: на сегодняшний день заявки на получение грантов отправили 10 тыс. граждан. Большинство из этих заявок – 8,5 тыс. – на получение микрогранта на начало или развитие собственного дела.

Первые 227 победителей программы микрогрантов уже получили деньги на свои счета. Общая сумма перечисленных им средств составила 52,7 млн. грн.