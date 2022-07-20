Украинцы уже подали 4609 заявок на получение гранта в рамках проекта "єРобота"

"Больше всего заявок поступило по программе создания собственного бизнеса (так называемые микрогранты) – 4130. Получить микрогранты могут как начинающие предприниматели, так и люди, уже имеющие опыт в предпринимательстве. Благодаря этим средствам они смогут начать собственное дело или его расширить", – говорится в сообщении.
С почти 700 потенциальными получателями Государственная служба занятости уже провела собеседование.
На втором месте по количеству заявок – программа поддержи перерабатывающих предприятий. Грант по этой программе хотят получить 438 украинцев.
41 заявка была подана на грант в сфере развития тепличного хозяйства и садоводства.
"Программа позволит государству компенсировать потери из-за временной оккупации регионов, где овощеводство и садоводство развивались активно", – добавили в министерстве.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, "єРобота" – это первое из восьми звеньев новой экономической стратегии и политики правительства.
Первая из шести программ предусматривает гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта будут давать за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения. На грантовые программы Кабинет Министров Украины выделил 16 млрд грн.