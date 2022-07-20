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Украинцы уже подали 4609 заявок на получение гранта в рамках проекта "єРобота"

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Кабмин выделил 16 млрд грн на грантовые программы
Кабмин выделил 16 млрд грн на грантовые программы
Фото: depositphotos.com

Украинцы подали 4609 заявок через "Дію" на получение гранта в рамках проекта "єРобота", из них 3817 уже обработал "Ощадбанк". Об этом 20 июля заявило Министерство экономики Украины в Facebook.

"Больше всего заявок поступило по программе создания собственного бизнеса (так называемые микрогранты) – 4130. Получить микрогранты могут как начинающие предприниматели, так и люди, уже имеющие опыт в предпринимательстве. Благодаря этим средствам они смогут начать собственное дело или его расширить", – говорится в сообщении.

С почти 700 потенциальными получателями Государственная служба занятости уже провела собеседование. 

На втором месте по количеству заявок – программа поддержи перерабатывающих предприятий. Грант по этой программе хотят получить 438 украинцев. 

41 заявка была подана на грант в сфере развития тепличного хозяйства и садоводства. 

"Программа позволит государству компенсировать потери из-за временной оккупации регионов, где овощеводство и садоводство развивались активно", – добавили в министерстве. 

https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/407837061377595

Контекст:

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, "єРобота" – это первое из восьми звеньев новой экономической стратегии и политики правительства.

Первая из шести программ предусматривает гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта будут давать за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения. На грантовые программы Кабинет Министров Украины выделил 16 млрд грн.

Теги: Украина, экономика, оккупация, Министерство экономики, Государственная служба занятости, предприниматели, активы, гранты
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