Украинцы уже подали 4609 заявок на получение гранта в рамках проекта "єРобота"

"Больше всего заявок поступило по программе создания собственного бизнеса (так называемые микрогранты) – 4130. Получить микрогранты могут как начинающие предприниматели, так и люди, уже имеющие опыт в предпринимательстве. Благодаря этим средствам они смогут начать собственное дело или его расширить", – говорится в сообщении.

С почти 700 потенциальными получателями Государственная служба занятости уже провела собеседование.

На втором месте по количеству заявок – программа поддержи перерабатывающих предприятий. Грант по этой программе хотят получить 438 украинцев.

41 заявка была подана на грант в сфере развития тепличного хозяйства и садоводства.

"Программа позволит государству компенсировать потери из-за временной оккупации регионов, где овощеводство и садоводство развивались активно", – добавили в министерстве.