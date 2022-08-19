Кабмин перечислил первые 52,7 млн грн микрогрантов для создания бизнеса

Деньги были перечислены первым 277 получателям. Всего уже согласовано 750 заявок, отметил Шмыгаль. В целом правительство получило около 5 тыс. заявок.

"Начало собственного микробизнеса – это создание сотен новых рабочих мест, налоги для общин и страны. Это новые продукты, услуги и возможности. Держим строй и работаем для победы Украины", – написал премьер.

Контекст:

Проект "єРобота" стартовал 21 июня и предусматривает шесть программ. Первая – гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта будут давать за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения. На грантовые программы Кабинет Министров Украины выделил 16 млрд грн.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, "єРобота" – это первое из восьми звеньев новой экономической стратегии и политики правительства.