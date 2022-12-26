"єРобота". Предприниматели получат микрогранты еще на почти 150 млн грн

В рамках проекта будет создано 1419 рабочих мест. Создание новых рабочих мест – главное условие получения помощи от государства, отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"Таким образом, мы одновременно поддерживаем бизнес и боремся с безработицей", – заявила она.

Среди победителей больше всего предпринимателей в таких сферах:

192 – оптовая и розничная торговля;

103 – перерабатывающая промышленность;

79 – временное размещение и организация.

С начала реализации программы Кабинет Министров утвердил гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предпринимателя. По предварительным расчетам, будет создано 8313 новых рабочих мест.