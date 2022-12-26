"єРобота". Предприниматели получат микрогранты еще на почти 150 млн грн

В рамках проекта будет создано 1419 рабочих мест. Создание новых рабочих мест – главное условие получения помощи от государства, отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
"Таким образом, мы одновременно поддерживаем бизнес и боремся с безработицей", – заявила она.
Среди победителей больше всего предпринимателей в таких сферах:
С начала реализации программы Кабинет Министров утвердил гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предпринимателя. По предварительным расчетам, будет создано 8313 новых рабочих мест.
Проект "єРобота" стартовал 21 июня и предусматривает шесть программ. Первая –
гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта будут давать за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения. Правительственная грантовая программа предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест, сообщала Свириденко.