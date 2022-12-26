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"єРобота". Предприниматели получат микрогранты еще на почти 150 млн грн

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В рамках 12-й волны реализации проекта будет создано 1419 новых рабочих мест
В рамках 12-й волны реализации проекта будет создано 1419 новых рабочих мест
Фото: depositphotos.com

626 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 148,3 млн грн в рамках очередной волны реализации проекта "єРобота". Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

В рамках проекта будет создано 1419 рабочих мест. Создание новых рабочих мест – главное условие получения помощи от государства, отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"Таким образом, мы одновременно поддерживаем бизнес и боремся с безработицей", – заявила она.

Среди победителей больше всего предпринимателей в таких сферах:

  • 192 – оптовая и розничная торговля;
  • 103 – перерабатывающая промышленность;
  • 79 – временное размещение и организация.

С начала реализации программы Кабинет Министров утвердил гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предпринимателя. По предварительным расчетам, будет создано 8313 новых рабочих мест.

Контекст:

Проект "єРобота" стартовал 21 июня и предусматривает шесть программ. Первая – 
гранты до 250 тыс. грн для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта будут давать за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения. Правительственная грантовая программа предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест, сообщала Свириденко.


Теги: Украина, Кабинет Министров, безработица, экономика, предприниматели, гранты, Юлия Свириденко
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